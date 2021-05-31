Песков заявил об отсутствии решения Путина возглавить список «Единой России»
- РИА Новости
«Нет, никакого решения на эту тему не принималось. Если какие-то решения будут приниматься, мы, разумеется, сразу вас проинформируем», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
30 мая завершилось предварительное голосование «Единой России», в котором приняли участие более 11 млн человек по всей стране.
Путин призвал избегать пустословия и популизма в кампании по выборам в Государственную думу.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отмечала, что в ЦИК пока не видят проблем в подготовке к парламентским выборам.