Песков заявил об отсутствии решения Путина возглавить список «Единой России»

Решения о том, что российский президент Владимир Путин возглавит список партии «Единая Россия» на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, не принималось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, никакого решения на эту тему не принималось. Если какие-то решения будут приниматься, мы, разумеется, сразу вас проинформируем», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

30 мая завершилось предварительное голосование «Единой России», в котором приняли участие более 11 млн человек по всей стране.

Путин призвал избегать пустословия и популизма в кампании по выборам в Государственную думу.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отмечала, что в ЦИК пока не видят проблем в подготовке к парламентским выборам.