Турчак назвал пятёрку кандидатов общефедерального списка «Единой России»

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Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов на выборы депутатов Госдумы в сентябре.
Турчак назвал пятёрку кандидатов общефедерального списка «Единой России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в первую пятёрку вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава российского МИД Сергей Лавров, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелёва и главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

«Зачитывается общефедеральная часть нашего списка: Шойгу Сергей Кужугетович, Лавров Сергей Викторович, Проценко Денис Николаевич, Шмелёва Елена Владимировна, Кузнецова Анна Юрьевна», — сказал Турчак.

Ранее президент России Владимир Путин предложил кандидатуры для включения в первую пятёрку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму.

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