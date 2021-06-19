Медведев предложил выделить 70 млрд рублей на систему борьбы с инфекциями

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил потратить 70 млрд рублей на систему предотвращения биологических угроз.

Об этом он заявил в ходе выступления на ХХ съезде партии, сообщает ТАСС.

«Для этого мы предлагаем выделить из бюджета значительные средства — это до 70 млрд рублей, их можно было бы направить на разработку программной платформы для точного проектирования эпидемиологических моделей, для создания условий для развития современной лабораторной инфраструктуры, подготовки высококвалифицированных специалистов», — сказал Медведев.

Он также добавил, что необходимость создания подобной системы обусловлена острой ситуацией, складывающейся с пандемией коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин поручил реализовать в стране программу по созданию системы медицинской реабилитации, рассчитанную на срок до 2026 года, объёмом по меньшей мере 100 млрд рублей.