Путин заявил о необходимости развить систему медреабилитации в России

В России необходимо реализовать программу по созданию системы реабилитации, рассчитанную на срок до 2026 года, объёмом по меньшей мере 100 млрд рублей.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на съезде «Единой России».

«Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественном развитии», — сказал он.

По словам российского лидера, сейчас это как никогда важно в условиях борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.

«Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 млрд рублей», — поручил Путин.

В начале июня президент России призвал не экономить на передвижных медкомплексах, отметив, что «скупой платит дважды».