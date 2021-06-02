Путин призвал не экономить на передвижных медкомплексах

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Президент России Владимир Путин призвал мобилизоваться с организацией передвижных медицинских комплексов, отметив, что «скупой платит дважды». Об этом сообщает ТАСС.
Путин призвал не экономить на передвижных медкомплексах
  • Reuters

«Лучше мобилизоваться сейчас, делать это комплексно, основательно и надолго», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что «лучше делать сразу то, что нужно».

Таким образом он прокомментировал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая пояснила ситуацию с поставками для регионов в ряде случаев мобильных пунктов вакцинации вместо полноценных медкомплексов.

Ранее Путин призвал россиян сделать прививку от коронавирусной инфекции и отметил важность вакцинации.

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