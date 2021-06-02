Путин отметил важность вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавирусной инфекции и отметил важность вакцинации.

«Вакцинация — чрезвычайно важная вещь, мы много с вами раз об этом говорили. Я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объёмов вакцинации», — приводит РИА Новости слова Путина.

«Сам вакцинировался и всех граждан призываю это делать», — отметил Путин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил важность участия всех россиян в вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для создания коллективного иммунитета и победы над коронавирусом в стране.