Мурашко заявил о важности участия россиян в вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
Об этом Мурашко заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Министр рассказал, что заболевание COVID-19 у многих протекает тяжело и «подчас бывает смертельным».
«Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее число прошедших полную вакцинацию от коронавируса в России превысило 10 млн.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.