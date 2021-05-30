Мурашко заявил о важности участия россиян в вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил важность участия всех россиян в вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для создания коллективного иммунитета и победы над коронавирусом в стране.

Об этом Мурашко заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Министр рассказал, что заболевание COVID-19 у многих протекает тяжело и «подчас бывает смертельным».

«Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее число прошедших полную вакцинацию от коронавируса в России превысило 10 млн.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.