«Главный наш враг — это низкие доходы граждан»: Путин рассказал о планах выделить 41,5 трлн рублей на поддержку россиян
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В ближайшие три года власти России направят на социальную поддержку граждан 41,5 трлн рублей. Об этом во вторник, 12 октября, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, на развитие экономики и помощь регионам планируется выделить 15,1 трлн рублей, а на здравоохранение — 10,9 трлн.
«В законопроектах о федеральном бюджете и бюджетах внебюджетных фондов каждый второй рубль расходов направляется на реализацию социальной политики и на здравоохранение», — сообщил Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва.
Российский лидер назвал базовой задачей для руководства страны повышение доходов людей, создание рабочих мест во всех регионах, рост экономики и изменение её структуры. По его словам, внимание нужно уделить поддержке высокотехнологичных отраслей и снятию барьеров для малого бизнеса. В результате, как отметил президент, у россиян будет больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей.
«У нашей страны, а значит у всех нас, много общих, сложных вызовов. И повторю: главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — добавил Путин.
Российский лидер отдельно подчеркнул, что власти внимательно относятся к тем, кому нужна поддержка государства. В частности, президент напомнил о единовременных выплатах пенсионерам и семьям с детьми школьного возраста в 2021 году. Глава государства поручил правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной помощи россиянам.
Также Владимир Путин призвал в ближайшие годы сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. Как уточнил президент, помощь необходимо оказывать «начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша, и вплоть до окончания ребёнком школы».
«Мы эту программу, систему начали формировать, действуем поэтапно, постепенно, обеспечивая каждый шаг возможностями безусловного финансирования. Прошу так действовать дальше и по другим вопросам», — заявил Путин.
В настоящий момент правительство уже комплексно поддерживает россиян, особенно родителей с детьми — как наиболее уязвимую группу граждан. Об этом RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Не секрет, что по мере рождения детей затраты людей увеличиваются, а доходы не всегда растут. Теперь же родители фактически до окончания школы на каждого ребёнка будут получать финансовую поддержку от государства. Таким образом, власти заботятся о детях и выполняют свои социальные обязательства», — подчеркнула депутат.
В свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев отметил, что различные социальные выплаты и помощь малообеспеченным слоям населения не только повышают благосостояние граждан, но и позитивно отражаются на экономике в целом.
«Для экономики появление большего объёма средств у населения означает рост потребительского спроса. Это, в свою очередь, стимулирует производство и пополнение бюджета. Чем больше люди могут приобрести, тем лучше чувствует себя экономика в целом, а казна регулярно пополняется налогами, что даёт возможность государству развивать социальную политику», — пояснил собеседник RT.
- © РИА Новости / Александр Кряжев
На встрече с депутатами Владимир Путин затронул и проблему ускорения инфляции. По его словам, рост потребительских цен «сильно бьёт» по наименее обеспеченным группам населения, поэтому власти должны реагировать соответствующим образом. Президент уточнил, что с 2022 года финансируемые из бюджета социальные выплаты должны быть проиндексированы по фактической инфляции. То же самое глава государства призвал сделать и с материнским капиталом.
«Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», — заявил Путин.
Во вторник стало известно, что Минэкономразвития пересмотрело прогноз по инфляции в России на 2021 год. Согласно последним оценкам ведомства, годовой рост потребительских цен составит 7,4% вместо ожидавшихся ранее 5,8%.
«Понятно, что инфляция будет выше, чем предполагалось, а это снижает потребительские возможности россиян. Чтобы убрать эту несправедливость и помочь гражданам, например, быстрее обзавестись комфортным собственным жильём, президент и поручил сделать такой перерасчёт. Да, это потребует дополнительных средств из бюджета, но текущее позитивное развитие экономики позволяет нам это сделать», — заключила Светлана Бессараб.