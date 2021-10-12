«Главный наш враг — это низкие доходы граждан»: Путин рассказал о планах выделить 41,5 трлн рублей на поддержку россиян

В течение следующих трёх лет российские власти направят на социальную поддержку граждан 41,5 трлн рублей. Об этом сообщил Владимир Путин, подчеркнув, что главной угрозой для стабильного развития страны остаются низкие доходы людей. В этой связи «каждый второй рубль» государственных расходов идёт на реализацию социальной политики и на здравоохранение, отметил президент. Российский лидер поручил правительству в течение месяца подготовить новые предложения по мерам оказания помощи гражданам. Помимо этого, Путин призвал с 2022 года индексировать материнский капитал на уровень фактической, а не прогнозной инфляции.

В ближайшие три года власти России направят на социальную поддержку граждан 41,5 трлн рублей. Об этом во вторник, 12 октября, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, на развитие экономики и помощь регионам планируется выделить 15,1 трлн рублей, а на здравоохранение — 10,9 трлн.

«В законопроектах о федеральном бюджете и бюджетах внебюджетных фондов каждый второй рубль расходов направляется на реализацию социальной политики и на здравоохранение», — сообщил Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва.

Российский лидер назвал базовой задачей для руководства страны повышение доходов людей, создание рабочих мест во всех регионах, рост экономики и изменение её структуры. По его словам, внимание нужно уделить поддержке высокотехнологичных отраслей и снятию барьеров для малого бизнеса. В результате, как отметил президент, у россиян будет больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей.

«У нашей страны, а значит у всех нас, много общих, сложных вызовов. И повторю: главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — добавил Путин.

Российский лидер отдельно подчеркнул, что власти внимательно относятся к тем, кому нужна поддержка государства. В частности, президент напомнил о единовременных выплатах пенсионерам и семьям с детьми школьного возраста в 2021 году. Глава государства поручил правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной помощи россиянам.

Также Владимир Путин призвал в ближайшие годы сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. Как уточнил президент, помощь необходимо оказывать «начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша, и вплоть до окончания ребёнком школы».

«Мы эту программу, систему начали формировать, действуем поэтапно, постепенно, обеспечивая каждый шаг возможностями безусловного финансирования. Прошу так действовать дальше и по другим вопросам», — заявил Путин.

В настоящий момент правительство уже комплексно поддерживает россиян, особенно родителей с детьми — как наиболее уязвимую группу граждан. Об этом RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Не секрет, что по мере рождения детей затраты людей увеличиваются, а доходы не всегда растут. Теперь же родители фактически до окончания школы на каждого ребёнка будут получать финансовую поддержку от государства. Таким образом, власти заботятся о детях и выполняют свои социальные обязательства», — подчеркнула депутат.

В свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев отметил, что различные социальные выплаты и помощь малообеспеченным слоям населения не только повышают благосостояние граждан, но и позитивно отражаются на экономике в целом.

«Для экономики появление большего объёма средств у населения означает рост потребительского спроса. Это, в свою очередь, стимулирует производство и пополнение бюджета. Чем больше люди могут приобрести, тем лучше чувствует себя экономика в целом, а казна регулярно пополняется налогами, что даёт возможность государству развивать социальную политику», — пояснил собеседник RT.

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На встрече с депутатами Владимир Путин затронул и проблему ускорения инфляции. По его словам, рост потребительских цен «сильно бьёт» по наименее обеспеченным группам населения, поэтому власти должны реагировать соответствующим образом. Президент уточнил, что с 2022 года финансируемые из бюджета социальные выплаты должны быть проиндексированы по фактической инфляции. То же самое глава государства призвал сделать и с материнским капиталом.

«Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», — заявил Путин.

Во вторник стало известно, что Минэкономразвития пересмотрело прогноз по инфляции в России на 2021 год. Согласно последним оценкам ведомства, годовой рост потребительских цен составит 7,4% вместо ожидавшихся ранее 5,8%.

«Понятно, что инфляция будет выше, чем предполагалось, а это снижает потребительские возможности россиян. Чтобы убрать эту несправедливость и помочь гражданам, например, быстрее обзавестись комфортным собственным жильём, президент и поручил сделать такой перерасчёт. Да, это потребует дополнительных средств из бюджета, но текущее позитивное развитие экономики позволяет нам это сделать», — заключила Светлана Бессараб.