Продовольственный фактор: почему Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России
- © Alexander Blinov/Alamy/ Legion Media
Министерство экономического развития России пересмотрело прогноз по инфляции на 2021 год. Как заявил во вторник, 12 октября, глава ведомства Максим Решетников, по итогам года потребительские цены в стране будут в среднем на 7,4% выше, чем в конце 2020-го. Ранее в министерстве предполагали, что инфляция составит 5,8%.
По словам Решетникова, основное влияние на инфляцию сейчас оказывает рост продовольственных цен. В первую очередь речь идёт об удорожании плодоовощной продукции и мяса, уточнил министр.
«Около 90% (или 1,4 процентных пункта) отклонения объясняется продовольственными ценами, ещё 0,2 процентных пункта приходится на непродовольственные товары. Основные проблемы продовольственной инфляции — на стороне предложения», — цитирует ТАСС министра.
Согласно последним оценкам Минэкономразвития, за последний год в России из плодоовощных товаров наиболее заметно подорожала капуста (на 81,5%), картофель (на 59,1%), морковь (на 35%) и помидоры (на 31,3%). В перечне мясной продукции больше всего выросли цены на кур (на 26%), в то время как стоимость свинины, говядины и баранины увеличилась в пределах 13—14%.
Заметный рост цен на овощи Решетников объяснил отставанием по сбору урожая. Причинами такой ситуации стали неблагоприятные погодные условия и нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений. В то же время удорожание мяса отчасти связано с повышением себестоимости продукции, пояснил министр.
- Глава МЭР Максим Решетников
- РИА Новости
Помимо внутренних факторов на ускорение инфляции в России также повлияла нестабильная ситуация на внешних рынках. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнёт для цен», — объяснил Песков.
Отметим, что за последний год мировые цены на продукты выросли почти на треть и в сентябре достигли максимального уровня с 2011-го. Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО). По словам Дмитрия Пескова, России удаётся «амортизировать этот процесс, но полностью его исключить не может ни одна страна». Похожую точку зрения в разговоре с RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
«Рост инфляции в России вполне соответствует этой общемировой тенденции. Несмотря на то, что мы добились больших успехов в импортозамещении многих иностранных продуктов питания, всё равно сырьё и материалы для нашего сельского хозяйства и пищевой промышленности чаще всего закупаются за границей. В итоге работает эффект переноса, то есть производители закладывают рост затрат на сопутствующие издержки в цену готовой продукции», — объяснила Мильчакова.
По словам Максима Решетникова, на фоне сложившейся ситуации правительство разработало новые меры для борьбы с продовольственной инфляцией. Об инициативах будет официально объявлено в ближайшие дни, добавил министр. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о введении экспортных пошлин или заморозке цен на отдельные товары.
Действенной инициативой для сдерживания инфляции могло бы стать дополнительное выделение субсидий отдельным отраслям. Таким мнением в беседе с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.
«Например, для мукомольной промышленности и сектора производства хлебобулочных изделий государство уже выделяет средства — предприятиям компенсируют часть затрат на производство продуктов, в результате чего рост цен замедляется. Эта практика может распространиться и на фермеров, и мясных производителей», — предположил специалист.
Как полагает Максим Решетников, инфляция в России может замедлиться в результате наблюдаемого укрепления рубля и действий Центробанка. Напомним, что с начала 2021-го ЦБ в рамках борьбы с повышением цен уже пять раз поднимал ключевую ставку и довёл её до уровня 6,75% годовых. Более того, эксперты высоко оценивают вероятность новых повышений ставки до конца года.
«Повышение процентной ставки ЦБ — эффективная мера, позволяющая сдерживать рост инфляции и в некоторых случаях даже её снижать. Этот механизм работает, так как высокие процентные ставки позволяют снижать избыточное количество денег в обороте и направлять их в банки на депозиты», — объяснила Наталья Мильчакова.
По её словам, к концу 2021 года ключевая ставка ЦБ может достигнуть уровня 7,5—8% годовых. Такие действия Центробанка позволят несколько охладить потребительскую активность в стране, что должно привести к торможению инфляции, считает эксперт.
«В целом на сегодняшний день власти ожидают снижения инфляции во второй половине 2022 года. Мы полагаем, что этот прогноз с высокой вероятностью сбудется», — заключила Мильчакова.