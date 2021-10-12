Продовольственный фактор: почему Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России

Министерство экономического развития пересмотрело прогноз уровня инфляции в России в 2021 году в сторону повышения — с 5,8% до 7,4%. В ведомстве объяснили это удорожанием продовольствия — в частности из-за отставания по сбору урожая. При этом в Кремле отметили негативное влияние и внешних факторов. Так, за последний год цены на продукты в мире выросли на треть и обновили десятилетний максимум. В этих условиях правительство подготовило новые меры для сдерживания инфляции. Эксперты считают необходимым предоставить субсидии производителям продукции. Давление на стоимость товаров может оказать также повышение ставки ЦБ, уверены специалисты.

Министерство экономического развития России пересмотрело прогноз по инфляции на 2021 год. Как заявил во вторник, 12 октября, глава ведомства Максим Решетников, по итогам года потребительские цены в стране будут в среднем на 7,4% выше, чем в конце 2020-го. Ранее в министерстве предполагали, что инфляция составит 5,8%.

По словам Решетникова, основное влияние на инфляцию сейчас оказывает рост продовольственных цен. В первую очередь речь идёт об удорожании плодоовощной продукции и мяса, уточнил министр.

«Около 90% (или 1,4 процентных пункта) отклонения объясняется продовольственными ценами, ещё 0,2 процентных пункта приходится на непродовольственные товары. Основные проблемы продовольственной инфляции — на стороне предложения», — цитирует ТАСС министра.

Согласно последним оценкам Минэкономразвития, за последний год в России из плодоовощных товаров наиболее заметно подорожала капуста (на 81,5%), картофель (на 59,1%), морковь (на 35%) и помидоры (на 31,3%). В перечне мясной продукции больше всего выросли цены на кур (на 26%), в то время как стоимость свинины, говядины и баранины увеличилась в пределах 13—14%.

Заметный рост цен на овощи Решетников объяснил отставанием по сбору урожая. Причинами такой ситуации стали неблагоприятные погодные условия и нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений. В то же время удорожание мяса отчасти связано с повышением себестоимости продукции, пояснил министр.

Глава МЭР Максим Решетников

РИА Новости

Помимо внутренних факторов на ускорение инфляции в России также повлияла нестабильная ситуация на внешних рынках. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнёт для цен», — объяснил Песков.

Отметим, что за последний год мировые цены на продукты выросли почти на треть и в сентябре достигли максимального уровня с 2011-го. Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО). По словам Дмитрия Пескова, России удаётся «амортизировать этот процесс, но полностью его исключить не может ни одна страна». Похожую точку зрения в разговоре с RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Рост инфляции в России вполне соответствует этой общемировой тенденции. Несмотря на то, что мы добились больших успехов в импортозамещении многих иностранных продуктов питания, всё равно сырьё и материалы для нашего сельского хозяйства и пищевой промышленности чаще всего закупаются за границей. В итоге работает эффект переноса, то есть производители закладывают рост затрат на сопутствующие издержки в цену готовой продукции», — объяснила Мильчакова.

По словам Максима Решетникова, на фоне сложившейся ситуации правительство разработало новые меры для борьбы с продовольственной инфляцией. Об инициативах будет официально объявлено в ближайшие дни, добавил министр. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о введении экспортных пошлин или заморозке цен на отдельные товары.

Действенной инициативой для сдерживания инфляции могло бы стать дополнительное выделение субсидий отдельным отраслям. Таким мнением в беседе с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Например, для мукомольной промышленности и сектора производства хлебобулочных изделий государство уже выделяет средства — предприятиям компенсируют часть затрат на производство продуктов, в результате чего рост цен замедляется. Эта практика может распространиться и на фермеров, и мясных производителей», — предположил специалист.

Как полагает Максим Решетников, инфляция в России может замедлиться в результате наблюдаемого укрепления рубля и действий Центробанка. Напомним, что с начала 2021-го ЦБ в рамках борьбы с повышением цен уже пять раз поднимал ключевую ставку и довёл её до уровня 6,75% годовых. Более того, эксперты высоко оценивают вероятность новых повышений ставки до конца года.

«Повышение процентной ставки ЦБ — эффективная мера, позволяющая сдерживать рост инфляции и в некоторых случаях даже её снижать. Этот механизм работает, так как высокие процентные ставки позволяют снижать избыточное количество денег в обороте и направлять их в банки на депозиты», — объяснила Наталья Мильчакова.

По её словам, к концу 2021 года ключевая ставка ЦБ может достигнуть уровня 7,5—8% годовых. Такие действия Центробанка позволят несколько охладить потребительскую активность в стране, что должно привести к торможению инфляции, считает эксперт.

«В целом на сегодняшний день власти ожидают снижения инфляции во второй половине 2022 года. Мы полагаем, что этот прогноз с высокой вероятностью сбудется», — заключила Мильчакова.