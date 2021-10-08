«Носит временный характер»: Минэкономразвития прогнозирует подорожание непродовольственных товаров на 7,2% к концу года

Согласно оценке Минэкономразвития, в России по итогам 2021 года сильнее всего могут подорожать непродовольственные товары. Эксперты министерства связывают это с колебаниями на валютном рынке в первом полугодии и общемировыми тенденциями. Например, в ведомстве отмечают негативный эффект от перебоев в глобальных цепочках поставок, повышения цен на металлы и транспортировку грузов. Впрочем, специалисты уверены, что влияние этих факторов носит временный характер, а уже в 2022 году непродовольственная инфляция в России начнёт замедляться. Способствовать этому должны меры правительства и повышение ставки ЦБ.

По итогам 2021 года в России наиболее существенный рост цен могут продемонстрировать непродовольственные товары. Такие данные в пятницу, 8 октября, представило Министерство экономического развития страны.

«Минэкономразвития ожидает роста цен на непродовольственные товары к концу года на 7,2%, стоимость продовольственных товаров без учёта овощей и фруктов вырастет на 6,6%, в целом продовольственные товары подорожают на 5,3%. Самое незначительное повышение ожидается на тарифы ЖКХ — 3,8%», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Согласно последним оценкам министерства и Росстата, за последние 12 месяцев непродовольственные товары в среднем по стране подорожали на 7,84%. Значительно выросли в цене иностранные и российские автомобили — на 14,6% и 15,5% соответственно. В свою очередь, например, стоимость медикаментов увеличилась на 5,9%, а бензина — на 6,7%.

Как пояснили в Минэкономразвития, ускорение непродовольственной инфляции во многом было связано с ослаблением курса рубля в начале 2021 года, а также общемировыми трендами. В частности, речь идёт о перебоях в глобальных цепочках поставок и повышении цен на транспортировку грузов. Помимо этого, негативное влияние оказала нехватка комплектующих и компонентов, а также удорожание промышленных металлов.

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«Вместе с тем влияние данных факторов носит временный характер, обусловленный карантинными ограничениями в странах — поставщиках непродовольственных товаров в Россию, что нарушило баланс спроса и предложения на рынке. Так, в сентябре наблюдалось замедление роста цен в сегменте непродовольственных товаров», — отметили в Минэкономразвития.

На этом фоне ведомство ожидает снижения непродовольственной инфляции в России уже в 2022 году. По мнению специалистов министерства, в ближайшие месяцы всё большее давление на цены будет оказывать денежно-кредитная политика Центробанка.

С начала 2021 года ЦБ в рамках борьбы с инфляцией уже пять раз поднимал ключевую ставку и довёл её до уровня 6,75% годовых. Более того, в Центробанке не исключают возможность новых повышений ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

«Целесообразность этих повышений, равно как и длительность дальнейшего сохранения ключевой ставки на достигнутом уровне, будет зависеть от развития экономической ситуации, динамики инфляции и в значительной мере — от баланса рисков для будущей инфляции, в том числе связанных с сохранением повышенных инфляционных ожиданий», — заявляла в сентябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ намечено на 22 октября. По итогам встречи топ-менеджмент регулятора может повысить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта — до 7,25% годовых. Таким мнением в разговоре с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Во-первых, повышение ключевой ставки ЦБ способствует укреплению национальной валюты. Во-вторых, действия регулятора приводят к удорожанию кредитов для населения и бизнеса. В результате снижается спрос на заёмные деньги, охлаждается потребительский спрос и замедляется рост цен. Такое регулирование инфляции — один из стандартных методов работы Центробанка», — объяснил Сигал.

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Помимо повышения ключевой ставки, власти могут предпринять ряд дополнительных мер для сдерживания цен, считает специалист. Так, например, правительство может увеличить экспортные пошлины, в результате чего значительная часть произведённой продукции будет идти не на экспорт, а останется в стране.

«Это создаст повышенные запасы товаров и будет способствовать снижению цен на них. Также правительство может начать разработку мер для снижения затрат производителей — сокращение фискальной нагрузки, снижение цен на топливо и ЖКХ, перевозки и импортные составляющие», — добавил Павел Сигал.

Похожую точку зрения в интервью RT выразила и заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По её словам, рост цен на непродовольственные товары удастся эффективнее сдерживать, если система налогообложения производителей будет «более гибкой».

«В отношении бензина власти применяют политику демпфера, которая ограничивает рост розничных цен на этот вид топлива, но в отношении потребительских товаров административные ограничения роста цен работать не будут. В то же время снижение налогов и господдержка производителей и предприятий розничной торговли в снижении затрат должны помочь в сдерживании роста цен на непродовольственные товары», — заключила специалист.