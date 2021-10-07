«Рынок ждёт повышения ключевой ставки»: курс доллара впервые с июня опустился ниже 72 рублей

В четверг, 7 октября, курс доллара на Московской бирже впервые с середины июня опустился ниже 72 рублей. При этом курс евро обновил минимум с июля 2020 года, достигнув отметки 82,9 рубля. Как отмечают эксперты, поддержку российской валюте оказывают относительно высокие цены на нефть. Кроме того, в связи с ускорением инфляции в России инвесторы ждут очередного повышения ключевой ставки ЦБ на октябрьском заседании, что также должно сыграть в пользу рубля. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в ближайшие месяцы — в материале RT.

В четверг, 7 октября, российская валюта заметно укрепилась во время торгов на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался почти на 1% и впервые с 16 июня достигал отметки 71,69 рубля. Курс евро при этом опускался на 0,9% — до 82,89 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 24 июля 2020 года.

Официальный курс валют Центробанка на 8 октября установлен на уровне 72,29 рубля за доллар и 83,61 рубля за евро.

«Российская валюта укрепляется, поскольку рынок ждёт повышения ключевой ставки Банком России на следующем заседании. Как показала последняя статистика, в сентябре инфляция в России снова ускорилась. Это увеличивает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ», — объяснила в разговоре с RT аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева.

По данным Росстата, в сентябре потребительские цены в России увеличились в среднем на 7,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Достигнутый уровень годовой инфляции стал максимальным с июня 2016-го.

В рамках борьбы с ростом цен Банк России в последние месяцы уверенно повышает ключевую ставку. Сейчас её значение составляет 6,75% годовых. При этом высокая ставка ЦБ традиционно усиливает интерес инвесторов к российскому рынку облигаций федерального займа (ОФЗ).

Отметим, что ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Участники финансового рынка покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

Доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране ключевой ставки. Таким образом, в случае дальнейшего повышения процента заимствований ЦБ вложения в ОФЗ станут более прибыльными для инвесторов, что положительно отразится на рубле, отмечают специалисты.

Ближайшее заседание совета директоров Центробанка намечено на 22 октября. По итогам встречи топ-менеджмент регулятора может повысить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта — до 7,25% годовых. Такую точку зрения в беседе с RT выразил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин.

РИА Новости

© Максим Блинов

Как отметила в беседе с RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, поддержку рублю также оказывают относительно высокие цены на нефть. Накануне стало известно о том, что стоимость энергосырья российского сорта Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье превысила психологическую отметку $80 за баррель. Это произошло впервые с октября 2018 года, пишет аналитическое агентство Argus.

«Удорожанию сырья на мировом рынке способствуют небывало высокие спотовые цены на природный газ, что стимулирует переход некоторых потребителей с газа на нефтяные виды топлива. Кроме того, министры стран — участниц договора ОПЕК+ в начале текущей недели приняли решение ограничить повышение квот на добычу альянса в ноябре 400 тыс. баррелей в сутки, как и было предусмотрено изначальным планом», — говорится в сообщении агентства.

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Напомним, в рамках соглашения ОПЕК+ 23 нефтедобывающие страны, включая Россию, сейчас постепенно увеличивают производство энергосырья. Это необходимо для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать нефтяные цены от резких колебаний.

По мнению Анны Зайцевой, некоторое давление на российскую валюту в ближайшее время может оказать глобальное подорожание доллара. Как пояснила специалист, курс американской валюты укрепляется на международном рынке, поскольку инвесторы ожидают повышения процентной ставки ФРС уже в следующем году.

Впрочем, даже на этом фоне опрошенные RT специалисты позитивно оценивают перспективы нацвалюты. Как полагает Анна Зайцева, в ближайшие три месяца курс доллара будет колебаться в диапазоне 71,5—74 рубля, а курс евро — вблизи 82,5—85 рублей. В то же время Михаил Шульгин не исключает, что до конца года курс доллара может опускаться и до 70 рублей.

«С точки зрения фундаментальных факторов мы видим возможности для краткосрочного снижения курса до 70 рублей за доллар в случае, если цены на нефть закрепятся в диапазоне $85—90 за баррель. На конец года более вероятен курс около 71,5—72 рублей. При этом потенциал укрепления рубля к евро выше. Здесь мы можем увидеть 81—82 рубля за единицу единой европейской валюты», — заключил Шульгин.