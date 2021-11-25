Жилищный рекорд: средняя сумма ипотеки в России впервые достигла 3,5 млн рублей

В октябре 2021 года средний размер ипотечного кредита в России обновил исторический максимум и достиг 3,5 млн рублей. Наблюдаемую динамику эксперты в первую очередь связывают с увеличением стоимости жилья на фоне подорожания стройматериалов и высокого спроса на недвижимость. При этом ипотека остаётся доступной для многих граждан за счёт действия льготных программ и уменьшения суммы первоначального взноса, отмечают специалисты. Более того, уже в 2022 году представители отрасли ожидают стабилизации цен на квартиры в России по мере увеличения объёмов строительства.

В октябре 2021 года средняя сумма ипотечного кредита в России составила 3,5 млн рублей. По сравнению с сентябрём показатель вырос на 4,9% и достиг рекордной отметки за всё время наблюдений. Такие данные в четверг, 25 ноября, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По оценке организации, наиболее значительный средний размер ипотеки зафиксирован в столице (7,50 млн рублей), Московской области (5,51 млн), Санкт-Петербурге (4,98 млн), Калужской области (4,27 млн) и Приморском крае (4,04 млн).

«В отличие от прошлого года, в 2021-м опережающий рост среднего кредита показывают нестоличные регионы РФ. Так, если за 2020 год средний чек ипотеки в Москве вырос на 18,5%, а в регионах — на 10,9%, то в 2021 году тенденция противоположная: за десять месяцев рост в Москве составил 24,3%, а в других субъектах РФ — 27,5%», — отмечают в НБКИ.

Такое положение дел во многом связано с продолжающимся ростом цен на квартиры в стране, считают специалисты. Как отметил в разговоре с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, у большинства девелоперов выросли затраты на покупку строительных материалов. Также влияние на стоимость недвижимости оказывает пока ещё относительно высокий спрос на квартиры.

«Мы видим, что стройматериалы заметно подорожали за последнее время. При этом ипотека всё ещё остаётся доступной для большинства россиян. Действующие в стране льготные ставки продолжают подогревать интерес граждан к вложениям в квадратные метры», — объяснил эксперт.

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Согласно последним данным компании «ДОМ.РФ», сейчас в России средний процент по жилищному кредиту на новостройки в 15 крупнейших банках превышает 9% годовых. В то же время в стране действует ряд льготных ипотечных программ. В частности, россияне сегодня могут оформить заём на покупку жилья в новостройке стоимостью не выше 3 млн рублей по ставке до 7% годовых.

Помимо этого, у семей с ребёнком, родившимся после 1 января 2018 года, есть возможность взять ипотеку под 6% годовых. В этом случае максимальная сумма кредита зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн рублей.

В рамках инициатив сниженный процент должен действовать в течение всего срока кредита. При этом разницу между рыночной и льготной ставками банкам возмещает государство.

«Выгодные ипотечные ставки привлекли на рынок покупателей, которые ранее держали деньги на депозитах и не были закредитованы. Таким заёмщикам банки часто без опасений выдают займы на более значительные суммы», — рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Кроме того, по её словам, определённую роль в повышении размера ипотеки сыграло уменьшение суммы первоначального взноса многими банками. Так, в августе 2020 года власти разрешили финансовым организациям снизить минимальный объём капитала, необходимый для покупки жилья в кредит. Для участников льготных ипотечных программ показатель был снижен с 20% до 15%.

«Некоторым заёмщикам такие условия позволили приобрести квартиру, не дожидаясь, когда они наберут необходимую сумму, или решиться на покупку более комфортного жилья. Это также отчасти сыграло в пользу роста размера кредита», — добавила Ирина Радченко.

РИА Новости

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При этом вместе со средней суммой ипотеки в России увеличивается и срок кредитования. По данным Центробанка, в октябре 2021 года средний показатель по стране оказался максимальным за всю историю и составил почти 20,6 года.

«Увеличение срока во многом как раз связано с повышением суммы кредита. Заёмщики считают платежи по текущим заработкам, поэтому подбирают для себя более удобный способ погашения и комфортный размер ежемесячной платы по ипотеке», — объяснил в беседе с RT сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ценовое торможение

Тем не менее за последнее время темпы удорожания жилья в России начали постепенно замедляться. Об этом говорится в опубликованном 25 ноября докладе Центробанка. По данным регулятора, в III квартале 2021 года рост цен на новостройки составил 5,1%, хотя в предыдущие два квартала значение было на уровне 6—7%.

«Уже сейчас наблюдается стабилизация цен на первичном рынке, поэтому можно прогнозировать, что по итогам года удорожание квадратных метров прекратится. Дело в том, что рост спроса на недвижимость всё же начинает замедляться, а ввод в эксплуатацию новых объектов идёт высокими темпами», — объяснил в разговоре с RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Согласно последним оценкам правительства, с начала 2021 года объём ввода жилья в России вырос почти на треть и составил 72,5 млн кв. м, а по итогам текущего года значение может достигнуть 86 млн кв. м.

«На этом фоне в следующем году мы ожидаем дальнейшей стабилизации стоимости жилья и, возможно, небольшого снижения. Это устойчивый тренд, который будет наблюдаться в 2022-м», — заключил Апрелев.