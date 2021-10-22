«Создаёт условия для комфортной жизни»: в России по программе льготной семейной ипотеки выдано более 200 тыс. кредитов

По данным компании «ДОМ.РФ», в сентябре 2021 года в России по программе льготной семейной ипотеки было выдано 10 тыс. кредитов на сумму 38 млрд рублей. Всего же с момента запуска инициативы её условиями воспользовались более 200 тыс. российских семей, которые оформили займы на 600 млрд рублей. По словам специалистов, востребованность программы значительно выросла после того, как в июле её распространили на семьи с одним ребёнком. В результате больше россиян с детьми теперь могут улучшить жилищные условия. При этом высокий спрос на покупку квартир заметно поддержал и строительную отрасль в период пандемии, считают эксперты.

В сентябре 2021 года по программе «Семейная ипотека» россияне оформили 10,1 тыс. кредитов на общую сумму 38,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го показатель вырос на 13% в количественном выражении и на 45% в денежном. Об этом RT рассказали специалисты компании «ДОМ.РФ».

Как отметили в организации, с момента запуска инициативы в начале 2018 года её условиями воспользовались более 200 тыс. российских семей. При этом общая сумма выданных в рамках программы кредитов достигла 600 млрд рублей.

«Только в этом году мерой воспользуются более 100 тыс. семей. Важно, что это не только помогает гражданам улучшать жилищные условия, но и благотворно отражается на демографии: опросы показывают, что для многих семей решение жилищного вопроса является ключевым условием для рождения детей», — отметил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

По его словам, программа одновременно поддерживает рождаемость в стране и «создаёт условия для нормальной, комфортной жизни» семей с детьми. Между тем, как подчеркнул специалист, востребованность инициативы значительно выросла после расширения её условий.

Напомним, ранее в рамках программы семьи с двумя и более детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могли оформить жилищный кредит по сниженной ставке 6% годовых. С 1 июля 2021-го, по поручению президента России Владимира Путина, такая возможность появилась и у родителей с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018-го и до 31 декабря 2022-го.

РИА Новости

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Отметим, что оформить ипотечный кредит по программе льготной семейной ипотеки можно до конца 2023 года. Сниженный процент будет действовать в течение всего срока кредита, а разницу между рыночной и льготной ставками банкам возмещает государство.

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Размер первоначального взноса по программе составляет 15% от стоимости жилья. При этом максимальная сумма кредита зависит от региона — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн.

По оценке «ДОМ.РФ», сегодня наибольшей популярностью инициатива пользуется среди жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области. Как полагают специалисты организации, в дальнейшем востребованность программы продолжит расти, и в 2022 году выдача соответствующих кредитов может удвоиться по сравнению с 2020-м и достигнуть 175 тыс.

«Согласно условиям программы, родители могут рефинансировать уже ранее взятую ипотеку, если тот кредит был получен под более высокий процент. Это делает инициативу в целом достаточно доступной. Вдобавок ипотечный кредит даётся на готовое жильё, что позволяет более оперативно россиянам с детьми решить жилищный вопрос», — рассказал RT вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.

Примечательно, что в настоящий момент российские банки предлагают по семейной ипотеке более низкие ставки, чем официально установленный предельный уровень 6% годовых. По данным «ДОМ.РФ», средний процент по программе в 15 крупнейших кредитных организациях сегодня составляет 4,9% годовых.

«Для многих программа стала единственной возможностью приобрести собственное жильё — ранее из-за высокой ключевой ставки кредиты были недоступны для семей с низкими доходами. Сейчас население может выбирать более комфортные условия и удобный для семейного бюджета ежемесячный платёж», — отметил в беседе с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

По его словам, программа льготной семейной ипотеки позволила серьёзно простимулировать спрос на рынке недвижимости. Это, в свою очередь, отчасти поддержало строительную отрасль в период пандемии.

«Застройщики в свою очередь дали рабочие места тысячам сотрудников, занятых на стройках и в смежных отраслях — на заводах по производству сырья и комплектующих. Кроме того, многие уже начатые стройки не были заморожены на неопределённый срок, как это бывает во время экономических кризисов, работы были продолжены с усилением эпидемиологических мер безопасности на объектах», — добавил Павел Сигал.