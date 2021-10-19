«Инструмент борьбы с бедностью»: правительство выделит дополнительные средства на поддержку семей с детьми

Правительство России направит около 34,2 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет и на поддержку многодетных родителей. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Как полагают в Министерстве труда и социальной защиты, материальная помощь со стороны государства должна стать одним из основных инструментов борьбы с бедностью в стране. По словам экспертов, на сегодняшний день именно семьи с детьми остаются наиболее уязвимой группой граждан. На этом фоне действия властей должны ослабить нагрузку на бюджет таких россиян.

Правительство России дополнительно выделит 28,3 млрд рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет. Соответствующее распоряжение во вторник, 19 октября, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Речь идёт о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребёнка. Сейчас такими выплатами обеспечено не менее 2,7 млн детей», — говорится в сообщении кабмина.

В 2021 на эти цели власти уже направили 276 млрд рублей. Отмечается, что источником дополнительных средств станет резервный фонд правительства.

Напомним, что начисление пособий россиянам с детьми от трёх до семи лет стартовало ещё в июне 2020 года. Тогда всем семьям с доходом ниже регионального прожиточного минимума средства выплачивались в одинаковом размере — 50% от прожиточного минимума на детей. В среднем по стране сумма составляла 5,5 тыс. рублей.

В 2021-м правительство решило изменить порядок предоставления выплат и тем самым сделать поддержку более адресной. Так, в результате инициативы властей объём финансовой помощи стал привязан к уровню доходов семьи.

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Теперь, если после получения выплаты в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка (около 5650 рублей в 2021 году) среднедушевой доход семьи всё ещё остаётся ниже величины прожиточного минимума на душу населения (11 653 рубля), то размер пособия повышают до 75% (порядка 8475 рублей). Если этого по-прежнему недостаточно, сумму выплаты увеличивают до 100% от прожиточного минимума на ребёнка — 11 300 рублей.

«Такая градация вкупе с увеличением минимального размера прожиточного минимума приводит к увеличению трат на пособия семьям из бюджета. В этой связи и требуется дополнительное финансирование программы. В то же время для самого бюджета такие выплаты вряд ли станут существенной нагрузкой», — отметила в разговоре с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Михаил Мишустин также распорядился выделить ещё 5,9 млрд рублей на ежемесячные выплаты семьям, воспитывающим трёх и более детей. Как напомнили в правительстве, всего в федеральном бюджете для этого предусмотрено свыше 59 млрд рублей.

Размер пособия зависит от конкретного субъекта страны и равен региональному прожиточному минимуму на ребёнка. Семьи имеют право получать эти средства, пока детям не исполнится три года.

«Сейчас такую помощь получают более 620 тыс. многодетных семей, а благодаря дополнительным средствам из резервного фонда удастся обеспечить выплатами ещё 48 тыс. детей в таких семьях», — отметили в кабмине.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Согласно оценке Минтруда, в настоящий момент на долю семей с детьми в России приходится 80% в структуре бедности. Об этом накануне заявил глава ведомства Антон Котяков. По его словам, в текущих условиях именно комплексная поддержка таких россиян должна стать «основным инструментом борьбы с бедностью» в стране.

«В прошлом году был расширен спектр возможностей для семей с детьми. Перед нами стоит серьёзная задача, которую поставил президент», — подчеркнул Котяков во время заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал в ближайшие годы сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. По словам российского лидера, помощь необходимо оказывать, «начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша, и вплоть до окончания ребёнком школы».

«Мы эту программу, систему начали формировать, действуем поэтапно, постепенно, обеспечивая каждый шаг возможностями безусловного финансирования. Прошу так действовать дальше и по другим вопросам», — заявил Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва 12 октября.

Сегодня семьи с детьми остаются наиболее уязвимой группой граждан, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Между тем, по его словам, действия властей позволяют существенно снизить нагрузку на бюджет таких россиян и тем самым поддержать граждан, оказавшихся в затруднительном положении.

«При этом любые пособия — это фактически предоставление гражданам дополнительных денег. Значит, у них увеличится платёжеспособность, и люди будут больше покупать товаров и услуг. Таким образом, вырастет потребительский спрос, что способствует и росту самой экономики», — заключил Остапкович в беседе с RT.