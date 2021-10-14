«Поддержка семей останется одним из приоритетов»: правительство направит 34 млрд рублей на выплаты россиянам с детьми

Правительство направит более 28 млрд рублей на выплаты россиянам с детьми от трёх до семи лет. Ещё свыше 6 млрд рублей планируется выделить на пособия многодетным родителям. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, поддержка семей остаётся одним из приоритетов работы кабмина. Кроме того, власти разработали новые меры для сдерживания цен на продукты в России. В частности, Минсельхоз собирается предоставить субсидии производителям мяса и овощей. Как полагают эксперты, такие действия позволят увеличить предложение на рынке продовольствия и замедлить инфляцию.

Правительство России дополнительно выделит 28 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трёх до семи лет. Об этом в четверг, 14 октября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, с начала 2021 года на эти цели из федерального бюджета было направлено в регионы свыше 270 млрд рублей. Как уточнил премьер, поддержка предназначена для 2,5 млн детей.

«Размер ежемесячной выплаты зависит от дохода семьи и может составить 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка», — напомнил Мишустин.

Отметим, что власти ввели выплаты на детей от трёх до семи лет включительно ещё в 2020 году. Первоначально всем семьям с доходом ниже прожиточного минимума пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей. В 2021-м вступили в силу новые правила начисления средств.

Так, сейчас если после получения выплаты в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка (около 5650 рублей в 2021 году) среднедушевой доход семьи всё ещё остаётся ниже величины прожиточного минимума на душу населения (11 653 рубля), то размер пособия повышают до 75% (порядка 8475 рублей). Если этого по-прежнему недостаточно, сумму выплаты увеличивают до 100% от прожиточного минимума на ребёнка — 11 300 рублей.

«Эти выплаты особенно актуальны, поскольку в семьях с детьми от трёх до семи лет, как правило, один из родителей не работает и вынужден присматривать за ребёнком дошкольного возраста. Таким образом, доход в семье заметно снижается, и ей требуется дополнительная помощь», — отметила в разговоре с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

© Petrovnv/ Alamy/ Legion Media

По словам Михаила Мишустина, правительство продолжит уделять внимание и многодетным семьям. Премьер-министр напомнил, что после рождения третьего или последующих детей родители имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты.

Размер пособия зависит от конкретного субъекта страны и равен региональному прожиточному минимуму на ребёнка. Семьи имеют право получать эти средства, пока детям не исполнится три года.

Как отметил глава кабмина, сейчас такую поддержку в России получают более 620 тыс. многодетных семей. В бюджете на эти цели предусмотрено свыше 59 млрд рублей. Между тем в связи с растущей рождаемостью в регионах власти планируют направить субъектам дополнительные средства.

«Для этого выделим ещё около 6 млрд рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 48 тыс. ребят, которые воспитываются в больших семьях. Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства», — подчеркнул Мишустин.

Как отметила Светлана Бессараб, в соответствии с законом пособия в России ежегодно индексируются, что позволяет защитить средства от инфляции. При этом дополнительные выплаты семьям стимулируют потребительский спрос и тем самым оказывают позитивное влияние на экономику, добавила депутат.

Борьба с ценами

Во время совещания с правительством Михаил Мишустин также затронул проблему инфляции. По словам премьер-министра, принятые ранее меры для сдерживания цен на продовольствие в России оказались достаточно эффективными. Тем не менее цены растут во всём мире, подчеркнул глава кабмина.

Также по теме Продовольственный фактор: почему Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России Министерство экономического развития пересмотрело прогноз уровня инфляции в России в 2021 году в сторону повышения — с 5,8% до 7,4%. В...

По данным Минэкономразвития, за последний год цены на продовольствие в России увеличились в среднем почти на 10%. Сильнее всего выросла стоимость плодоовощной продукции и мяса. Так, например, заметно подорожала капуста (на 83,1%), картофель (на 64,8%), помидоры (на 42,7%), мясо кур (на 27,8%) и свинина (на 14%).

В этих условиях правительство разработало новые инициативы для стабилизации цен. В частности, Министерство сельского хозяйства планирует увеличить поддержку овощеводства на 5 млрд рублей в 2022 году и нарастить финансирование отрасли в последующие годы. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

По его словам, аграрии получат субсидии на расширение и модернизацию производства, строительство хранилищ и селекционно-семеноводческих центров. В результате объём производства картофеля и овощей может увеличиться на 15%.

«Помимо этого, в рамках предоставления грантов и субсидий малым формам хозяйствования будем приоритизировать направление овощеводства. Кроме того, совместно с Минпромторгом дополнительно прорабатываем вопросы обеспечения прямого сбыта продукции для малых и средних хозяйств, что, безусловно, снизит стоимость овощей для граждан страны», — отметил Патрушев.

АГН «Москва»

Министр рассказал и о мерах поддержки животноводства. Так, пострадавшие в 2020 году от африканской чумы свиней и птичьего гриппа предприятия смогут до 12 лет получать льготные кредиты. Более того, правительство выделит 10 млрд рублей на предоставление субсидий производителям мяса. Как пояснил Патрушев, деньги позволят компенсировать предприятиям часть затрат на закупку кормов.

Действия властей позволят нарастить предложение на российском рынке продовольствия, что в перспективе должно замедлить рост цен на продукты. Такую точку зрения в интервью RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Субсидии — это всегда позитив для любого бизнеса. Нужно повышение производительности труда, внедрение инноваций. Сельское хозяйство сейчас в приоритете, потому что идёт инфляционное давление. Нужно сбить рост цен. Если сельхозпроизводители будут давать больше продукции, будет удовлетворён спрос, исчезнет дефицит и начнёт снижаться инфляция», — считает специалист.