По новым правилам: что известно о планах Минтруда изменить критерии начисления выплат на детей

До конца 2021 года Министерство труда и социальной защиты собирается изменить правила начисления выплат на детей. При назначении материальной помощи семьям власти не будут учитывать автомобили, которые находятся в розыске или под арестом. Сейчас на выплаты не могут рассчитывать семьи с двумя машинами: исключения делаются только для многодетных семей или семей с детьми с инвалидностью, а также в том случае, если автомобиль был получен в качестве меры соцподдержки.

Министерство труда и социальной защиты России планирует изменить правила начисления социальных выплат на детей от трёх до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление замглавы ведомства Ольги Баталиной.

Отметим, что в настоящий момент на выплаты не могут рассчитывать семьи с двумя машинами. Исключения в этом правиле делаются только для многодетных семей или семей с инвалидами, а также если автомобиль был получен в качестве меры соцподдержки.

Кроме того, сейчас при назначении материальной помощи учитываются транспортные средства, которые не сняты с регистрационного учёта в ГИБДД и находятся под арестом или в розыске. Как заявила Баталина, до конца 2021 года власти намерены убрать этот критерий.

«Минтруд постоянно проводит мониторинг обратной связи от граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки. С учётом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трёх до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом», — отметила представитель Минтруда.

Инициативу министерства уже поддержали в Госдуме. Как заявила RT член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в нижней палате парламента согласны с позицией Минтруда и считают решение правильным.

«Действительно, если машина в угоне или под арестом, то граждане уже объективно не могут ей пользоваться. В этом случае они должны подпадать под критерии социальной поддержки», — прокомментировала Бессараб.

Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. По его словам, изменения позволят устранить не учтённый ранее пробел в правилах начисления пособий.

«Если в семье был угнан автомобиль, его розыск может занять годы. Всё это время машина числится на семье, хотя в реальности её нет. Граждане приобретают новый автомобиль вместо угнанного и автоматически теряют право на пособие, так как за ними числится уже два автомобиля. Самостоятельно люди не могут решить эту проблему», — объяснил эксперт.

Дополнительная настройка

Согласно оценке Светланы Бессараб, в рамках оказания поддержки семьям с детьми критерии нуждаемости необходимо совершенствовать и дальше. В частности, депутат считает важным учитывать ценность недвижимого имущества россиян при назначении соцпомощи.

«Например, человек может иметь две квартиры, но обе (или одна из них) находятся в отдалённом уголке России, поэтому получить доход с такой недвижимости сложно. Бывает, что где-то такая квартира не пользуется спросом и совершить сделку по ней невозможно. То есть в этом случае гражданин не может зарабатывать на ней или каким-либо образом её использовать. Фактически у него одна квартира, поэтому он должен иметь право на поддержку от государства», — пояснила Светлана Бессараб.

По её словам, в ближайшее время властям предстоит доработать этот вопрос. В результате поддержка нуждающихся россиян с детьми может стать более адресной, уверена депутат.

РИА Новости

© Илья Питалев

Напомним, в 2020 году власти ввели выплаты на детей от трёх до семи лет включительно. Первоначально всем семьям с доходом ниже прожиточного минимума пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей. Между тем в 2021-м вступили в силу новые правила начисления средств. Теперь объём финансовой помощи зависит от доходов семьи и может составлять 50, 75 и 100% от прожиточного минимума на детей. В среднем по стране размер пособия варьируется от 5,6 тыс. до 11,3 тыс. рублей в месяц.

Помимо этого, с 1 июля 2021 года за ежемесячным пособием в период ожидания ребёнка могут обратиться россиянки, которые встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). Деньги можно получить, если доходы семьи не превышают размера одного регионального прожиточного минимума на человека. В среднем по России объём выплаты составляет около 6,3 тыс. рублей.

Также с 1 июля власти начали выплачивать пособия на детей от восьми до 16 лет включительно, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Средний размер такой поддержки составляет порядка 5,6 тыс. рублей в месяц.

Как отметил в беседе с RT шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв, финансовая поддержка от государства помогает нуждающимся родителям ослабить нагрузку на семейный бюджет и больше сосредоточиться на воспитании детей. Кроме того, действия властей стимулируют потребительский спрос, что позитивно сказывается на экономике в целом.

«Россияне тратят полученные деньги на покупку продуктов, одежды и всего самого необходимого, тем самым поддерживая рублём и отечественных производителей. При этом, даже когда средства тратятся на приобретение детского питания или других товаров зарубежного производства, они приносят прибыль торговым сетям, у которых появляется возможность более сдержанно подходить к ценникам и на другие товары первой необходимости», — пояснил Пушкарёв.