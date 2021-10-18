С февраля 2022 года: максимальный размер пособия по уходу за ребёнком в России увеличится до 31,3 тысячи рублей

С февраля 2022 года в России увеличится размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Минимальная сумма выплаты вырастет до 7,5 тыс. рублей, а максимальная — до 31,3 тыс. Всего на эту меру поддержки в следующем году власти собираются направить почти 170 млрд рублей. По словам экспертов, индексация в значительной степени позволит защитить пособия от инфляции. Помимо улучшения благосостояния родителей, выплаты дополнительно стимулируют потребительский спрос, что в конечном итоге позитивно сказывается на экономике, отмечают специалисты.

В России с 1 февраля 2022 года размер пособия по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет увеличится на 5,8%. Минимальная сумма выплаты составит около 7,5 тыс. рублей, а максимальная — почти 31,3 тыс. рублей. Об этом говорится в заключении Счётной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов».

Согласно документу, всего на выплаты пособий по уходу за ребёнком в 2022 году власти планируют направить 169,5 млрд рублей. В 2023-м объём соответствующих расходов увеличится до 184,7 млрд рублей, а в 2024-м — до 199,1 млрд.

Отметим, что пособие может получать один из родителей, бабушка, дедушка или другой ухаживающий за ребёнком родственник. Право на выплату имеют как работающие, так и не имеющие официальной занятости граждане.

Для работающих россиян размер пособия на одного ребёнка должен быть равен 40% от среднего заработка человека за последние два года. В 2021-м минимальная сумма выплаты составляет порядка 7,1 тыс. рублей, а максимальная — 29,6 тыс. рублей.

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Безработные граждане, в том числе матери, уволенные в период беременности, имеют право на выплату в размере 7,1 тыс. рублей. Если мать потеряла работу во время отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организации, сумма пособия составит 40% от среднего заработка. Если же человека уволили из-за ликвидации организации в период отпуска по уходу за ребёнком, размер пособия останется таким же, какой выплачивали по последнему месту работы.

Намеченная индексация выплат во многом позволит защитить пособия от инфляции, считает первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. По его словам, такие действия являются частью социальной политики государства по поддержке уровня доходов населения.

«Правительство прекрасно видит тенденцию к слабому увеличению доходов граждан из-за пандемии, и потому рост пособий становится необходимой мерой поддержки граждан. Это неотъемлемая часть постоянной работы властей», — подчеркнул Павел Сигал в интервью RT.

При этом выплаты дополнительно стимулируют рождаемость и потребление, что становится ещё одним фактором роста экономики в целом. Такую точку зрения в интервью RT выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Необходима регулярная выплата материнского капитала, пособий по уходу за детьми и других средств, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Когда родители чувствуют твёрдую почву под ногами, у них имеется дополнительная мотивация, а экономика от этого только выигрывает. Конечно, покупательная способность, а следом и потребительский спрос только растут», — объяснил Масленников.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

С 1 февраля 2022 года будет проиндексировано и единовременное пособие при рождении ребёнка — также на 5,8%. Размер выплаты увеличится с текущих 18,9 тыс. до почти 20 тыс. рублей.

Напомним, что пособие положено всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей. В 2022 году расходы бюджета на единовременные выплаты составят около 19,9 млрд рублей, в 2023-м — 20,9 млрд, а в 2024-м — 21,9 млрд рублей.

Также в течение следующих трёх лет власти собираются планомерно увеличить расходы на выплаты пособий по беременности и родам. В 2022 году соответствующие траты бюджета составят 132,8 млрд рублей, в 2023-м — 144,9 млрд, а в 2024-м — 156,1 млрд.

Сумма пособия по беременности и родам зависит от финансового положения женщины. Выплату рассчитывают на основании среднего заработка, стипендии, денежного довольствия или минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если женщина до выхода в декрет официально работала, то сумма выплаты составит 100% от среднего заработка за два года.

Средства начисляют женщинам за весь период отпуска по беременности и родам. При появлении одного ребёнка это 140 дней (70 дней до родов и 70 дней после). Для родов с осложнением и многоплодной беременности сроки составляют 156 и 194 дня соответственно.

В 2021 году при рождении одного ребёнка сумма пособия варьируется от 58,9 тыс. до 340,8 тыс. рублей, при осложнённых родах — от 65,6 тыс. до 379,7 тыс. рублей, а при рождении сразу двух и более детей — от 81,6 тыс. до 472,2 тыс. рублей.

«Расходы государства, конечно, увеличиваются, но вряд ли станут серьёзным бременем для бюджета. Экономика всё-таки постепенно восстанавливается, а значит, предприятия и организации начинают работать в полную силу, следовательно, идёт доход и производятся отчисления в ФСС», — отметила в беседе с RT заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Егорова.