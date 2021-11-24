Ставка на квартиры: как рекордный рост инвестиций в недвижимость может повлиять на стоимость жилья в России

Согласно прогнозу компании Knight Frank, в 2021 году объём инвестиций в недвижимость России может увеличиться на 17% и достигнуть рекордных 300 млрд рублей. В связи с высоким спросом на жильё застройщики активно покупают площадки под возведение новых домов. По оценке специалистов, наблюдаемый рост предложения на рынке способен оказать давление на стоимость квадратных метров. Как в этих условиях могут измениться цены на недвижимость в 2022 году — в материале RT.

В 2021 году объём инвестиций в недвижимость России может вырасти на 17% по сравнению с 2020-м и достигнуть рекордных 300 млрд рублей. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

Как отмечают специалисты, за последние шесть лет инвестиции в российскую недвижимость практически удвоились. Так, ещё в 2015 году общий объём вложений составил 167 млрд рублей. Более того, по прогнозу экспертов, в 2022-м показатель может дополнительно вырасти — до 320 млрд.

Согласно оценке Knight Frank, рост инвестиций в недвижимость наблюдается как в Москве, так в субъектах страны. По итогам 2021 года объём вложений в столичные активы может увеличиться на 19,8% — до 210 млрд рублей, а в региональные — на 10,8% млрд, до 90 млрд рублей.

«После неопределённости 2020 года в 2021 году наблюдается стабильная позитивная динамика активности инвесторов, которая позволяет прогнозировать высокие годовые результаты. В конце этого года и в 2022 году сохранится активный спрос на площадки под девелопмент», — заявил управляющий партнёр российского отделения компании Алексей Новиков.

Также по теме Эффект льгот: почему в России растёт спрос на загородную недвижимость За год спрос на покупку загородной недвижимости в России вырос на 6%. Интерес граждан к приобретению дач и домов остаётся высоким на...

Чаще всего инвесторы приобретают площадки под строительство жилых объектов. На долю этого сегмента рынка приходится 63% от общего объёма вложений, свидетельствуют данные Knight Frank.

Девелоперы скупают земли под возведение многоквартирных домов на фоне по-прежнему высокого спроса на недвижимость со стороны россиян. Таким мнением в разговоре с RT поделился шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«В 2020 году в России были довольно низкие ставки по вкладам, что побуждало граждан активнее вкладываться в квадратные метры. Сейчас доходность по депозитам заметно выросла, но для многих недвижимость до сих пор выглядит более перспективным способом защитить серьёзные сбережения от инфляции», — пояснил специалист.

Помимо этого, интерес россиян к рынку жилья подогревают действующие в стране льготные программы кредитования, считают эксперты. В частности, на сегодняшний день в России можно оформить заём на покупку жилья в новостройке стоимостью не выше 3 млн рублей по ставке до 7% годовых.

В свою очередь, у семей с одним ребёнком и более, родившимся после 1 января 2018 года, есть возможность взять ипотеку под 6% годовых. В этом случае максимальная сумма кредита зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн рублей.

«Льготные программы позволили огромному количеству семей улучшить жилищные условия. Отчасти рынок пришёл в движение после смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, так как займы для населения стали дешевле. Сейчас регулятор уже сменил курс и повышает ключевую ставку, но ипотека всё ещё доступна для большинства россиян», — отметил в разговоре с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Рыночный баланс

Напомним, что в 2020 году для поддержки экономики и бизнеса в период пандемии Банк России уверенно снижал ключевую ставку и опустил её с 6,25 до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. Впрочем, уже с начала 2021-го в рамках борьбы с инфляцией ЦБ начал повышать ключевую ставку и поднял её до 7,5% годовых.

Традиционно финансовые организации внимательно следят за изменением ключевой ставки регулятора и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок. На этом фоне с начала 2021 года средний процент по ипотеке на новостройки в 15 крупнейших банках страны вырос с 7,9 до 9,03% годовых. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «ДОМ.РФ».

Тем не менее за счёт действия льготных программ спрос на недвижимость в России может оставаться выше прогнозов и в 2022 году, считает старший аналитик Esperio Антон Быков. По его словам, в этих условиях российские девелоперы продолжат увеличивать объёмы вводимого жилья и ускорять темпы строительства.

РИА Новости

© Андрей Попов

Отметим, что по последним оценкам Росстата, за первые девять месяцев 2021 года объём ввода жилья в стране вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг 62,7 млн квадратных метров. Более того, согласно оценкам властей, по итогам текущего года значение может превысить 85 млн.

Как полагает Антон Быков, наблюдаемый рост предложения и одновременное повышение ставок по ипотеке могут стабилизировать ситуацию с ценами на недвижимость. Более того, специалист допускает вероятность снижения стоимости жилья в начале 2022 года.

«Не исключено, что цены начнут снижаться уже зимой, так как это традиционно период охлаждения рынка. Более того, в отрасли сейчас наблюдается перегрев, поэтому корректировка цен может оказаться более сильной, чем обычно», — предположил Быков.

Тем не менее после зимнего периода цены могут частично восстановиться, считает Пётр Пушкарёв. По его мнению, в дальнейшем стоимость квадратного метра будет оставаться на уровне 2021 года.

«Дело в том, что застройщикам нужно отбивать свои возросшие затраты на материалы, топливо, кредиты по эскроу-схемам и рабочую силу, которая стала тоже обходиться дороже после отъезда домой большого числа мигрантов из ближнего зарубежья. Поэтому вслед за окончанием сезона предновогодних скидок цены на жильё вернутся к значениям последних месяцев», — заключил специалист.