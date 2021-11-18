«Необходимо подавить негативные эффекты»: Набиуллина рассказала о ситуации с продовольственной инфляцией в России

По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Причинами такой динамики глава ЦБ назвала слабые показатели урожая и рост цен на продукты в мире. Для борьбы с подорожанием товаров регулятор с начала года активно повышает ключевую ставку. В Банке России считают, что такие действия позволят вернуть инфляцию к целевым значениям уже в 2022 году. Эксперты, в свою очередь, не исключают, что пиковые значения роста цен на продукты в России уже пройдены и в ближайшее время ситуация начнёт стабилизироваться. Способствовать этому должны инициативы правительства по введению квот и поддержке сельхозпроизводителей, уверены экономисты.

В 2021 году экономика России вернулась на допандемийную траекторию. Об этом в четверг, 18 ноября, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, в настоящий момент основная задача — перейти от восстановления к устойчивому росту, а для этого «необходимо подавить негативные эффекты» от эпидемии коронавируса. В первую очередь речь идёт о борьбе с инфляцией, уточнила глава ЦБ.

«У нас же инфляция была низкой не так долго: всего четыре года вблизи цели — 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная уже, к сожалению, двузначная», — рассказала Набиуллина во время выступления в Государственной думе.

Как объяснила глава регулятора, стоимость продуктов в стране выросла на фоне слабых показателей урожая и общемирового роста цен на продовольствие. Также повлияло удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве, поскольку снизилось число приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов.

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Рост цен на продукты, в свою очередь, приводит к разгону инфляционных ожиданий, отметила Набиуллина. Так, люди опасаются дальнейшего удорожания товаров и начинают делать крупные покупки раньше, чем планировали изначально, в том числе за счёт кредитов. Такие действия усиливают потребительский спрос, в результате чего стоимость продукции растёт быстрее.

Председатель ЦБ напомнила, что для сдерживания потребительских цен Банк России в последнее время ужесточает денежно-кредитную политику. Так, с начала 2021 года регулятор уже шесть раз поднимал ключевую ставку и довёл её до уровня 7,5% годовых. Более того, в ближайшее время значение может быть дополнительно повышено. Как полагают в Центробанке, такие действия позволят вернуть инфляцию к целевым значениям уже в 2022 году.

«По нашему базовому прогнозу в следующем году инфляция приблизится к цели — будет между 4 и 4,5%. Наша ключевая ставка в среднем за год будет находиться в диапазоне 7,3—8,3%. Это сравнительно высокий уровень, но он необходим, чтобы вернуть инфляцию к цели», — пояснила Набиуллина.

Глава Банка России также добавила, что после стабилизации цен и возвращения инфляции к целевой отметке, ключевая ставка будет понижена до нейтрального диапазона. Речь идёт об уровне 5—6% годовых.

Признаки стабилизации

По данным Росстата и Минэкономразвития, в октябре 2021-го уровень годовой инфляции в России достиг 8,13%. Значение стало самым высоким за последние пять лет. В то же время продовольственная инфляция в стране ускорилась до 10,89%.

«Традиционно в нестабильный период во всём мире растёт стоимость реальных активов, включая продовольствие. В итоге любая страна, которая хоть как-то включена в глобальную торговлю, принимает на себя часть общих инфляционных рисков. Россия в данном случае не стала исключением», — отметил в разговоре с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

РИА Новости

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Между тем в настоящий момент рост цен в России уже начал постепенно замедляться. Так, согласно последним оценкам, в середине ноября общая инфляция в стране опустилась до 8,1%, а продовольственная — до 10,64%.

«По итогам пары последних недель отмечается торможение роста цен на некоторые товарные группы, а это уже говорит о том, что ситуация стабилизируется. Данный тренд можно считать одним из признаков скорого замедления инфляции», — предположил в разговоре с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Комплекс мер

Помимо действий Центробанка, давление на цены должны оказать инициативы правительства, считают эксперты. Так, ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил с 2022 года установить тарифные квоты на импорт сахара и обнулить пошлины на ввоз мяса в страну. Кроме того, министр сообщил о планах установить экспортную квоту на зерно и в случае необходимости пересмотреть параметры плавающих пошлин на вывоз данной продукции из России.

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Более того, в 2022 году власти планируют увеличить поддержку овощеводства на 5 млрд рублей. Производители будут получать деньги от государства на расширение и модернизацию производства, а также на строительство хранилищ. Малым и средним хозяйствам помогут обеспечить прямой сбыт продукции.

Государственную поддержку получат и предприятия животноводства. В 2021 году правительство собирается выделить 10 млрд рублей на предоставление субсидий производителям мяса. Как отмечал Патрушев, деньги позволят компенсировать предприятиям часть затрат на закупку кормов. При этом в 2022 году объём материальной помощи планируется увеличить.

Отметим, что в начале ноября правительство также объявило о планах ввести временные ограничения на экспорт минеральных удобрений. По словам Георгия Остапковича, одобренный комплекс мер позволит обеспечить внутренний рынок дополнительными объёмами продовольствия и сдержать рост цен на продукты питания. Между тем, как полагает специалист, в дальнейшем динамика инфляции будет зависеть и от ситуации с пандемией в стране.