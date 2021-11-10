«Здравый и взвешенный»: власти подготовили новый комплекс мер по стабилизации цен на продукты в России

В 2022 году Россия может ввести тарифные квоты на импорт сахара и мяса. С таким предложением 10 ноября выступил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Помимо этого, министр сообщил о планах установить экспортную квоту на зерно и в случае необходимости пересмотреть параметры плавающих пошлин на вывоз данной продукции из страны. Как полагают специалисты, предложенные меры должны обеспечить внутренний рынок дополнительными объёмами продовольствия. Такое положение дел позволит сдержать рост цен на продукты, уверены эксперты.

Министерство сельского хозяйства России подготовило новые меры по стабилизации цен на продукты в России. О соответствующих инициативах в среду, 10 ноября, доложил президенту глава ведомства Дмитрий Патрушев.

По его словам, для обеспечения потребностей внутреннего рынка в 2022 году предлагается установить тарифную квоту на импорт сахара. Одновременно власти рассматривают возможность обнулить пошлины на ввоз мяса в страну.

«Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на импорт замороженной свинины в размере до 100 тыс. тонн, замороженной говядины — до 200 тыс. тонн. Данное решение рассмотрено и поддержано на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию», — рассказал Патрушев на совещании Владимира Путина с правительством.

Помимо этого, министр сообщил о планах установить в первой половине 2022 года квоту на вывоз зерновых из страны. Её размер будет определён в конце 2021-го, уточнил глава Минсельхоза.

Также в текущем году правительство уже ввело плавающую пошлину на экспорт зерновых, напомнил Дмитрий Патрушев. По его словам, в настоящий момент механизм позволяет поддерживать внутренние цены на продукцию существенно ниже общемировых значений. Тем не менее в случае значительного подорожания зерновых в мире формула плавающей пошлины может быть пересмотрена в сторону увеличения, подчеркнул министр.

Владимир Путин положительно оценил представленные инициативы и назвал комплекс мер «здравым и взвешенным». Как подчеркнул глава государства, необходимо наладить работу по исполнению всех предложений, но при этом избежать снижения производства товаров и удобрений, необходимых для сельского хозяйства.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Новые меры правительства должны будут обеспечить внутренний рынок дополнительными объёмами продовольствия и тем самым сдержать рост цен на продукты питания. Такую точку зрения в интервью RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Это действенные инициативы, и экономическая история знает примеры, когда дефицит товаров регулировался подобными мерами — различными пошлинами или ограничениями экспорта. Главное, чтобы эти ограничения носили временный характер», — подчеркнул специалист.

По его словам, на фоне последствий пандемии коронавируса проблема подорожания продовольствия сейчас приобрела глобальный характер. За последний год мировые цены на продукты выросли почти на треть и в октябре обновили десятилетний максимум. Об этом свидетельствуют последние оценки Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Текущее положение дел в мире отразилось и на России, считает Остапкович. Так, по последним оценкам Росстата и Минэкономразвития, за последние 12 месяцев цены на продовольственные товары в среднем по стране увеличились на 10,8%. Сильнее всего увеличилась стоимость капусты (почти на 88%), картофеля (на 74%), огурцов (на 61%) и томатов (на 59%). Помимо этого, значительно подорожали морковь (39%) и лук (30%).

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Одной из причин наблюдаемого роста цен на плодоовощную продукцию в стране стали относительно скромные показатели урожая. По словам Дмитрия Патрушева, наблюдаемая ситуация во многом связана с погодными факторами.

«В 2021 году мы увеличили площади под основные культуры, однако погодные факторы всё же привели к определённому отставанию по темпам сбора урожая и его объёмам по некоторым видам сельхозкультур… Для картофелеводства и овощеводства открытого грунта погодные условия 2021 года оказались наиболее неблагоприятными», — подчеркнул Патрушев.

Вместе с тем уже в 2022 году власти собираются увеличить поддержку овощеводства на 5 млрд рублей. Производители будут получать деньги от государства на расширение и модернизацию производства, а также строительство хранилищ. Малым и средним хозяйствам помогут обеспечить прямой сбыт продукции.

Кроме того, в начале ноября правительство объявило о планах ввести временные ограничения на экспорт минеральных удобрений. Как ранее отмечал премьер-министр страны Михаил Мишустин, решение позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке и, как следствие, избежать дальнейшего повышения цен на продукты.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Алексея Коренева, действия властей должны оперативно стабилизировать российский продовольственный рынок. Как полагает специалист, к декабрю темпы роста цен на продукты могут достигнуть пиковых значений, но уже в январе начнут снижаться.