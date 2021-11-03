Впервые за пять лет: почему годовая инфляция в России превысила 8%

Уровень годовой инфляции в России впервые с начала 2016 года превысил 8%. Эксперты связывают это с комплексом внутренних и внешних факторов. Так, потребительский спрос в стране продолжает уверенно расти, а предприятия пока не успевают нарастить нужный объём предложения товаров. Одновременно влияние на цены оказывают недостаточные показатели урожая. Кроме того, специалисты отмечают давление со стороны глобального энергетического кризиса и ажиотажного подорожания продуктов в мире. По мнению экономистов, в текущих условиях затормозить инфляцию в России могут совместные действия Центробанка и правительства.

Годовая инфляция в России ускорилась до максимального уровня за более чем пять лет. Такие данные в среду, 3 ноября, представили Министерство экономического развития и Росстат.

По оценке ведомств, в октябре 2021 года потребительские цены на товары и услуги в стране выросли в среднем на 8,13% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Достигнутый уровень годовой инфляции стал самым высоким с февраля 2016-го.

За последние 12 месяцев продовольствие в России подорожало на 10,9%. Сильнее всего увеличилась стоимость капусты (почти на 90%), картофеля (на 76%),огурцов и томатов (на 65%). Помимо этого, значительно выросли в цене морковь (39%) и мясо кур (31%).

Непродовольственные товары подорожали в среднем на 8,2%. Наиболее заметно выросли ценники автомобилей (на 14—16%). В то же время стоимость медикаментов и бензина увеличилась только на 5,7 и 7,1% соответственно.

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Отметим, что октябрьский показатель годовой инфляции более чем в два раза превысил целевую отметку Банка России (4%). Наблюдаемый рост потребительских цен вызван дисбалансом спроса и предложения на рынке, считают в ЦБ. Так, уровень потребления в стране продолжает расти, а предприятия не успевают в должной степени наращивать выпуск товаров.

Кроме того, влияние на цены оказывают высокие инфляционные ожидания россиян и предприятий. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

«После снижения в августе и сентябре инфляционные ожидания населения и бизнеса снова растут и вернулись к максимумам последних лет. Это, в свою очередь, подпитывает рост цен по широкому кругу товаров и услуг», — отмечают авторы исследования.

Как объяснила в беседе с RT руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, рост инфляционных ожиданий говорит о том, что люди опасаются дальнейшего повышения цен и начинают делать крупные покупки раньше, чем планировали изначально. Такие действия усиливают потребительский спрос, в результате чего продукция дорожает быстрее.

«Факторами инфляции остаются и глобальные проблемы с поставками комплектующих. Наиболее явно это отражается на рынке автомобилей, где сейчас образовался дефицит. Более того, на фоне мирового энергетического кризиса дорожают энергоресурсы. Это приводит к росту издержек производителей и повышению стоимости готовой импортируемой продукции, компонентов и удобрений», — добавила Беленькая.

Напомним, что в октябре мировые цены на нефть и газ достигли рекордных значений. Так, в течение месяца нефтяные котировки эталонной марки Brent впервые за три года поднимались выше отметки $86 за баррель. В то же время стоимость газа в Европе приближалась к $2 тыс. за 1 тыс. кубометров — самому высокому уровню за всё время наблюдений.

Продуктовый импульс

Помимо подорожания энергоносителей эксперты отмечают и резкое повышение стоимости продовольствия в мире, что также отражается на России. За последний год мировые цены на продукты выросли почти на треть и в сентябре обновили десятилетний максимум. Об этом свидетельствуют последние оценки Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Часто альтернатив дорожающей импортной продукции просто нет. Речь идёт, например, о кофе, какао-бобах и тропических фруктах. Сейчас власти уже рассматривают введение на постоянной основе околонулевых пошлин на ввоз какао-продуктов. Это решение помогло бы частично решить проблему и притормозить рост цен хотя бы на кондитерскую продукцию и шоколад», — рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По данным ЦБ, на подорожание продовольствия в России также влияют относительно скромные показатели урожая овощей. Как ранее заявлял глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, в 2021 году погодные факторы «принесли российским аграриям немало испытаний». Весной посевные работы начались с задержкой в несколько недель, а в течение сезона Поволжье, Урал и регионы Центрального Черноземья находились под влиянием засухи.

«Якутия столкнулась с природными пожарами. В ряде субъектов Дальнего Востока сельхозпроизводство велось в условиях паводков. На юге выпадали обильные осадки, повреждавшие посевы. В 16 регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера», — объяснил Патрушев на заседании правительства 28 октября.

АГН «Москва»

По его словам, для решения проблемы Минсельхоз совершенствует систему господдержки аграриев. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать дополнительные механизмы помощи отрасли.

«Необходимо продолжить подготовку комплекса мер по поддержке сельхозпроизводителей, в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на продукты», — подчеркнул глава кабмина.

В поисках равновесия

Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2021 года уровень инфляции в России может составить 7,4—7,9%, а в 2022-м он должен опуститься до 4—4,5%. Способствовать этому должна проводимая регулятором денежно-кредитная политика, считают в ЦБ.

Напомним, что с начала 2021 года в рамках борьбы с ростом потребительских цен Банк России уже шесть раз поднимал ключевую ставку и довёл её до уровня 7,5% годовых. Более того, как следует из доклада ЦБ, в 2022-м уровень ключевой ставки в среднем составит 7,3—8,3%.

Повышение ключевой ставки — один из традиционных экономических инструментов для замедления инфляции. Так, действия регулятора приводят к увеличению процентов по вкладам и всем категориям займов. В результате рост потребительского кредитования притормаживается, а население активнее направляет деньги на депозиты, что позволяет сдержать спрос.

«Центробанк сейчас делает всё возможное в плане повышения ключевой ставки и ужесточения денежно-кредитных условий. Однако это только одна часть уравнения, которая влияет на спрос. Одновременно необходимо обеспечить рост предложения товаров и услуг, а это уже компетенция правительства», — объяснил Никита Масленников.

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Отметим, что правительство уже предпринимает необходимые меры для сдерживания цен. Так, на сегодняшний день в России действуют специальные демпферные механизмы на рынках горючего, зерна и подсолнечного масла.

Кроме того, в 2022 году власти собираются увеличить поддержку овощеводства на 5 млрд рублей. Производители будут получать деньги от государства на расширение и модернизацию производства, а также строительство хранилищ. Малым и средним хозяйствам помогут обеспечить прямой сбыт продукции.

Также кабмин выделит 10 млрд рублей на предоставление субсидий производителям мяса. Предполагается, что деньги позволят компенсировать предприятиям часть затрат на закупку кормов.

Помимо этого, 3 ноября правительство объявило о планах ввести временные ограничения на экспорт минеральных удобрений. По словам Михаила Мишустина, решение позволит не допустить дефицита внутреннем рынке и, как следствие, избежать дальнейшего повышения цен на продукты.