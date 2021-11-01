Валютный диапазон: как могут измениться курсы доллара и евро в ноябре

На первых торгах ноября российская валюта умеренно дешевеет после заметного подорожания в октябре. По словам экспертов, в ближайший месяц определяющим фактором для российской валюты будет оставаться динамика мировых цен на нефть и газ. Некоторое давление на рубль при этом может оказать глобальное укрепление доллара в случае изменения монетарной политики ФРС США, не исключают аналитики. Вместе с тем специалисты считают, что в пользу нацвалюты по-прежнему будет играть эффект от повышения ключевой ставки ЦБ. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца ноября — в материале RT.

В понедельник, 1 ноября, российская валюта умеренно дешевела во время открытия торгов на Московской бирже. Курс доллара поднимался на 0,5% — до 71,34 рубля, а курс евро — на 0,1%, до 82,04 рубля.

В октябре нацвалюта смогла заметно подорожать. Так, за месяц курс доллара снизился на 2,4% — до 70,96 рубля, а курс евро — на 2,6%, до 81,92 рубля. Между тем в конце октября значения ненадолго опускались до 69,21 и 80,42 рубля соответственно. В последний раз аналогичные показатели можно было наблюдать ещё летом 2020 года.

Значимую поддержку рублю в октябре оказал резкий рост мировых цен на энергоносители, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Так, в течение месяца стоимость нефти эталонной марки Brent поднималась выше $86 за баррель. Это произошло впервые с октября 2018 года. В то же время газ на европейском рынке дорожал почти до $2 тыс. за 1 тыс. кубометров — самого высокого уровня за всё время наблюдений.

Влияние на нефтяные котировки во многом оказал дефицит сырья на мировом рынке, а также ограничения на добычу углеводородов со стороны стран — участниц сделки ОПЕК+. В свою очередь, рост цен на газ в Европе был обусловлен нехваткой топлива в хранилищах стран региона.

Сейчас цена барреля нефти Brent незначительно скорректировалась — до $83—84. Стоимость европейского газа при этом опустилась ниже $780 за 1 тыс. кубометров, однако всё ещё остаётся в три раза выше, чем в начале года.

«В ноябре относительно высокие цены на энергосырьё продолжат играть в пользу рубля. Нефтяные котировки могут возобновить рост, если страны ОПЕК+ сохранят консервативные темпы наращивания добычи. При этом разрешение энергетического кризиса в Европе маловероятно в ближайшей перспективе, что продолжит влиять на стоимость газа», — отметил Александр Бахтин в разговоре с RT.

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Некоторое давление на российскую валюту в ближайший месяц могут оказать действия ФРС США. Такую точку зрения в интервью RT выразил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. По его словам, уже в начале ноября американский регулятор может объявить об изменении своей монетарной политики, что должно отразиться на динамике курса доллара.

В 2020 году Федрезерв Соединённых Штатов снизил процентную ставку почти до нуля и запустил программу количественного смягчения. ФРС начала печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке. Такая политика должна была привести к увеличению денежной массы в финансовой системе и ускорить восстановление экономики после кризиса. Вместе с тем действия Федрезерва стали одной из причин разгона инфляции в США.

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«Сейчас инвесторы и аналитики ждут ноябрьского заседания ФРС, на котором может быть объявлено о начале сворачивания программы покупки гособлигаций США. Это должно положительным образом сказаться на американской валюте и, соответственно, может несколько ослабить позиции рубля по отношению к доллару», — рассказал Андрей Маслов.

Впрочем, поддержку рублю в ближайшее время будет оказывать эффект от повышения ключевой ставки ЦБ. Таким мнением с RT поделился начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин.

Напомним, что с начала 2021 года в рамках борьбы с ростом потребительских цен Банк России уже шесть раз поднимал ключевую ставку и довёл её до уровня 7,5% годовых. Между тем в конце октября годовая инфляция в стране дополнительно ускорилась и впервые за пять лет приблизилась к 8%. В этих условиях до конца 2021 года Центробанк может вновь повысить процентную ставку, уверен Шульгин.

«Регулятор может поднять ставку до 8%, но не исключён вариант повышения и до 8,25—8,5% годовых. Высокий уровень ставок способствует притоку капитала на денежный рынок и в облигации федерального займа. Это, в свою очередь, вместе с сезонно сильным счётом текущих операций России будет способствовать дальнейшему укреплению рубля относительно большинства валют развитых и развивающихся рынков», — пояснил Михаил Шульгин.

Кроме того, по словам Александра Бахтина, игроки валютного рынка по-прежнему положительно оценивают «прочный макроэкономический базис» России. В частности, речь идёт о высоком уровне накопленных резервов, низком уровне госдолга и консервативной бюджетной политике. На этом фоне до конца ноября курс доллара будет оставаться в пределах 69—73 рублей, а курс евро — вблизи 81—84 рублей, прогнозирует Бахтин.

«Согласно нашему базовому прогнозу, до конца текущего года курс доллара в среднем будет находиться на уровне 71,5—74 рубля, а курс евро — в районе 82—86 рублей. Однако в краткосрочной перспективе мы допускаем снижение курсов до 68 рублей за доллар и 78 рублей за евро», — заключил Маслов.