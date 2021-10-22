Сигнал от регулятора: курс доллара опустился ниже 70 рублей после повышения ставки ЦБ

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Владислав Иванов, Ксения Чемоданова
Банк России повысил ключевую ставку с 6,75 до 7,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, принятое решение необходимо для сдерживания инфляции. По оценке регулятора, годовые темпы роста потребительских цен в стране впервые за пять лет приблизились к 8%. В этих условиях руководство Центробанка не исключает вероятности ещё одного повышения процентной ставки в 2021 году — до 8,5%. Участники финансового рынка положительно отреагировали на действия ЦБ. Так, после оглашения итогов пятничного заседания курс доллара на Московской бирже впервые почти за полтора года опустился ниже 70 рублей.
Сигнал от регулятора: курс доллара опустился ниже 70 рублей после повышения ставки ЦБ
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

В пятницу, 22 октября, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых. Значение стало самым высоким с июля 2019 года.

Отметим, что Центробанк повысил процентную ставку уже в шестой раз подряд. Свои действия руководство ЦБ объяснило необходимостью сдержать инфляцию.

Согласно оценке регулятора, в сентябре 2021 года потребительские цены в стране выросли на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. При этом к середине октября годовая инфляция в России ускорилась до 7,8% — максимального уровня с 2016 года.

«Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4—7,9%. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остаётся существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Традиционно повышение ключевой ставки является одним из главных экономических инструментов для замедления инфляции. Об этом в интервью RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Повышение процентной ставки позволяет связать избыточную денежную массу в обращении и направить её на депозиты в банки, чтобы она не разбухала и вслед за этим прекратился неконтролируемый рост цен», — пояснила Мильчакова.

При этом эффект от повышения ставки может отразиться на инфляции с запозданием, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Как отметил специалист в беседе с RT, обычно действия ЦБ сказываются на ценах в течение полугода. 

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Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 17 декабря. При этом в ходе своей итоговой встречи в 2021 году топ-менеджмент регулятора может повысить ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Такую возможность допустила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Выросла вероятность того, что уровень ключевой ставки будет выше, а время удержания ставки на повышенном уровне дольше, чем мы закладывали в прошлом прогнозе», — отметила она во время пресс-конференции.

По словам Набиуллиной, инфляционные ожидания граждан и бизнеса вновь вернулись к максимуму последних лет. При этом дополнительно рост потребительских цен могут подстегнуть новые ограничения из-за COVID-19, считает председатель ЦБ.

«Прошлой весной мы полагали, что ограничения приведут к сильному сокращению спроса, то есть создадут дезинфляционные риски. Во II квартале 2020 года так и случилось. Но опыт последующих волн пандемии показал, что спрос всё в меньшей степени подвержен ограничениям, а вот предложение сокращается из-за приостановки работы предприятий. Мы считаем, что теперь влияние ограничений скорее проинфляционное», — пояснила глава Центробанка.

Помимо официальных заявлений Набиуллиной, эксперты вновь обратили внимание на брошь председателя ЦБ. Специалисты воспринимают аксессуар как своего рода невербальный сигнал от главы регулятора.

«Сегодняшняя брошь Набиуллиной в виде лука с ненатянутой тетивой — это сигнал того, что ЦБ будет по необходимости продолжать ужесточать денежно-кредитную политику для достижения цели по инфляции в 4%. Скорее всего, сигнал адресован правительству, поскольку для эффективной борьбы с ростом цен нужны именно совместные усилия регулятора и кабмина», — пояснил Никита Масленников.

Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2022 года инфляция в России может опуститься до 4—4,5%. В последующие годы темпы роста потребительских цен будут оставаться вблизи целевых 4%, считают в ЦБ.

В этой связи регулятор обновил и прогнозную траекторию ключевой ставки на ближайшие несколько лет. Как полагают в Банке России, в 2022 году ставка в среднем составит 7,3—8,3% годовых, в 2023-м снизится до 5,5—6,5%, а в 2024-м вернётся к диапазону 5—6%.

Валютный оптимизм

В своих прогнозах опрошенные RT аналитики высоко оценивали вероятность повышения ставки на октябрьском заседании ЦБ. В то же время многие специалисты допускали рост показателя только на 0,25 или 0,5 процентных пункта — до 7 или 7,25% годовых соответственно. На этом фоне решение поднять ставку сразу до 7,5% годовых было позитивно воспринято рынком и привело к заметному укреплению рубля.

После оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка курс доллара на Московской бирже снижался сразу на 1,8% — до 69,82 рубля, а курс евро — на 1,7%, до 81,28 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать летом 2020 года.

Официальный курс валют Центробанка на 23 октября установлен на уровне 70,86 рубля за доллар и 82,5 рубля за евро.

Отметим, что повышение процентной ставки ЦБ делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. В частности, за счёт действий регулятора увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ позитивно влияет на динамику нацвалюты.

«Таким образом, рубль укрепляется при росте ключевой ставки. Также этому способствуют и по-прежнему высокие цены на нефть. В этих условиях мы ожидаем, что до конца года курс доллара будет колебаться в диапазоне 69—74 рубля, а курс евро — вблизи 80—85 рублей», — заключила Мильчакова.

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