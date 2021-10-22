Сигнал от регулятора: курс доллара опустился ниже 70 рублей после повышения ставки ЦБ

Банк России повысил ключевую ставку с 6,75 до 7,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, принятое решение необходимо для сдерживания инфляции. По оценке регулятора, годовые темпы роста потребительских цен в стране впервые за пять лет приблизились к 8%. В этих условиях руководство Центробанка не исключает вероятности ещё одного повышения процентной ставки в 2021 году — до 8,5%. Участники финансового рынка положительно отреагировали на действия ЦБ. Так, после оглашения итогов пятничного заседания курс доллара на Московской бирже впервые почти за полтора года опустился ниже 70 рублей.

В пятницу, 22 октября, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых. Значение стало самым высоким с июля 2019 года.

Отметим, что Центробанк повысил процентную ставку уже в шестой раз подряд. Свои действия руководство ЦБ объяснило необходимостью сдержать инфляцию.

Согласно оценке регулятора, в сентябре 2021 года потребительские цены в стране выросли на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. При этом к середине октября годовая инфляция в России ускорилась до 7,8% — максимального уровня с 2016 года.

«Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4—7,9%. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остаётся существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Традиционно повышение ключевой ставки является одним из главных экономических инструментов для замедления инфляции. Об этом в интервью RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Повышение процентной ставки позволяет связать избыточную денежную массу в обращении и направить её на депозиты в банки, чтобы она не разбухала и вслед за этим прекратился неконтролируемый рост цен», — пояснила Мильчакова.

При этом эффект от повышения ставки может отразиться на инфляции с запозданием, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Как отметил специалист в беседе с RT, обычно действия ЦБ сказываются на ценах в течение полугода.

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Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 17 декабря. При этом в ходе своей итоговой встречи в 2021 году топ-менеджмент регулятора может повысить ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Такую возможность допустила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Выросла вероятность того, что уровень ключевой ставки будет выше, а время удержания ставки на повышенном уровне дольше, чем мы закладывали в прошлом прогнозе», — отметила она во время пресс-конференции.

По словам Набиуллиной, инфляционные ожидания граждан и бизнеса вновь вернулись к максимуму последних лет. При этом дополнительно рост потребительских цен могут подстегнуть новые ограничения из-за COVID-19, считает председатель ЦБ.

«Прошлой весной мы полагали, что ограничения приведут к сильному сокращению спроса, то есть создадут дезинфляционные риски. Во II квартале 2020 года так и случилось. Но опыт последующих волн пандемии показал, что спрос всё в меньшей степени подвержен ограничениям, а вот предложение сокращается из-за приостановки работы предприятий. Мы считаем, что теперь влияние ограничений скорее проинфляционное», — пояснила глава Центробанка.

Помимо официальных заявлений Набиуллиной, эксперты вновь обратили внимание на брошь председателя ЦБ. Специалисты воспринимают аксессуар как своего рода невербальный сигнал от главы регулятора.

«Сегодняшняя брошь Набиуллиной в виде лука с ненатянутой тетивой — это сигнал того, что ЦБ будет по необходимости продолжать ужесточать денежно-кредитную политику для достижения цели по инфляции в 4%. Скорее всего, сигнал адресован правительству, поскольку для эффективной борьбы с ростом цен нужны именно совместные усилия регулятора и кабмина», — пояснил Никита Масленников.

Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2022 года инфляция в России может опуститься до 4—4,5%. В последующие годы темпы роста потребительских цен будут оставаться вблизи целевых 4%, считают в ЦБ.

В этой связи регулятор обновил и прогнозную траекторию ключевой ставки на ближайшие несколько лет. Как полагают в Банке России, в 2022 году ставка в среднем составит 7,3—8,3% годовых, в 2023-м снизится до 5,5—6,5%, а в 2024-м вернётся к диапазону 5—6%.

Валютный оптимизм

В своих прогнозах опрошенные RT аналитики высоко оценивали вероятность повышения ставки на октябрьском заседании ЦБ. В то же время многие специалисты допускали рост показателя только на 0,25 или 0,5 процентных пункта — до 7 или 7,25% годовых соответственно. На этом фоне решение поднять ставку сразу до 7,5% годовых было позитивно воспринято рынком и привело к заметному укреплению рубля.

После оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка курс доллара на Московской бирже снижался сразу на 1,8% — до 69,82 рубля, а курс евро — на 1,7%, до 81,28 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать летом 2020 года.

Официальный курс валют Центробанка на 23 октября установлен на уровне 70,86 рубля за доллар и 82,5 рубля за евро.

Отметим, что повышение процентной ставки ЦБ делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. В частности, за счёт действий регулятора увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ позитивно влияет на динамику нацвалюты.

«Таким образом, рубль укрепляется при росте ключевой ставки. Также этому способствуют и по-прежнему высокие цены на нефть. В этих условиях мы ожидаем, что до конца года курс доллара будет колебаться в диапазоне 69—74 рубля, а курс евро — вблизи 80—85 рублей», — заключила Мильчакова.