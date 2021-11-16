Эффект льгот: почему в России растёт спрос на загородную недвижимость

За год спрос на покупку загородной недвижимости в России вырос на 6%. Интерес граждан к приобретению дач и домов остаётся высоким на фоне по-прежнему действующих карантинных ограничений и роста цен на квартиры. Об этом RT рассказали специалисты сервисов по подбору жилья. По мнению экспертов, увеличению объёмов продаж также способствуют действующие льготные программы по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство. Более того, в перспективе спрос на покупку загородной недвижимости продолжит усиливаться на фоне роста числа вакансий с удалёнкой, не исключают аналитики.

С января по октябрь 2021 года спрос на покупку домов, дач, коттеджей и таунхаусов в России вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом RT рассказали специалисты сервиса «Авито Недвижимость».

«Средняя стоимость загородного жилья за первые десять месяцев текущего года составила 1,7 млн рублей. Это на 7% выше прошлогодних значений. Самыми дорогими на рынке оставались коттеджи. Их стоимость в среднем находилась вблизи 7 млн рублей», — отметил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости компании Дмитрий Алексеев.

По его словам, интерес россиян к покупке жилья за городом начал расти в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и введения карантинных мер на территории страны. В 2021-м, помимо сохраняющихся в ряде регионов ограничений, дополнительное влияние на спрос оказало заметное подорожание квартир.

«Также мы видим позитивный эффект от распространения уже существующих программ ипотечного кредитования для ИЖС (индивидуального жилищного строительства. — RT). К примеру, очень востребованной у россиян стала программа сельской ипотеки», — добавил Алексеев.

Напомним, программа действует с 2020 года и предусматривает кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жильё на сельской территории. Максимальная сумма займа зависит от региона. В Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Дальневосточном федеральном округе она составляет 5 млн рублей, а в остальных субъектах страны — 3 млн.

Кроме того, в апреле 2021 года правительство расширило условия программы «Семейная ипотека», и теперь в рамках инициативы россияне могут взять кредит под 6% годовых на строительство частного дома или приобретение земельного участка. Отметим, что получить ссуду по сниженной ставке можно родителям с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018-го и до 31 декабря 2022-го.

Размер первоначального взноса по программе составляет 15% от стоимости жилья. При этом максимальная сумма кредита зависит также от региона — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн.

Более того, в октябре 2021-го власти объявили и о расширении программы льготной ипотеки на частные дома. В рамках инициативы субсидируемая процентная ставка составляет до 7% годовых, а максимальная сумма кредита установлена единой для всех регионов и не должна превышать 3 млн рублей.

Как отметил Дмитрий Алексеев, льготная ипотека позволяет заёмщику экономить до 30% на ежемесячных платежах. При этом, согласно оценке специалистов компании «ДОМ.РФ», востребованность такой формы кредитования уверенно растёт, что способствует развитию рынка индивидуального жилищного строительства.

«Сейчас ставки по льготным ипотечным программам в российских банках остаются на минимальных уровнях и даже снижаются, несмотря на рост ставок в рыночном сегменте ипотеки. На этом фоне увеличивается доля ИЖС в общем количестве выданных кредитов. За первые девять месяцев 2021 года топ-20 банков выдали 3,3 тыс. займов на ИЖС общей суммой 10 млрд рублей», — рассказал RT заместитель управляющего директора «ДОМ.РФ» по развитию ипотечного рынка Олег Комлик.

По его словам, в обозримой перспективе на рынок ИЖС также планируется перенести систему эскроу-счетов. Как уточнил Комлик, соответствующий законопроект сейчас находится в разработке и в будущем позволит обезопасить покупку домов гражданами при комплексном возведении объектов застройщиками.

Отметим, что с июля 2019 года такая система используется при покупке квартир в новостройках. В рамках механизма застройщики больше не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Свои средства на приобретение жилья граждане размещают на так называемых эскроу-счетах. Речь идёт о специальном банковском счёте для безопасного проведения сделок между компаниями и населением.

Деньги на покупку недвижимости хранятся в банке до полного выполнения застройщиком своих обязательств. Так, например, строительная компания сможет получить средства дольщиков только после введения жилья в эксплуатацию. Предполагается, что сами строительные работы исполнители ведут за счёт банковских кредитов.

Востребованность из-за удалёнки

По результатам опросов «ДОМ.РФ», на сегодняшний день около 73% россиян (более 45 млн семей) хотели бы жить в собственном доме. При этом уже сейчас порядка 200 тыс. семей планируют строительство собственного жилья.

Как предположила в разговоре с RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, в дальнейшем интерес граждан к приобретению загородного жилья продолжит расти. Отчасти этому будут способствовать последствия пандемии коронавируса и трансформация рынка труда.

«Востребованность загородной недвижимости, конечно же, растёт, ведь россияне поняли, что локдаун проводить лучше за пределами городов. В будущем спрос будет расти как на покупку, так и на аренду такого жилья. Связано это по большей части с ростом вакансий на удалёнке», — считает Радченко.

Как ранее рассказали RT специалисты сервиса hh.ru, за последний год в России число вакансий с возможностью дистанционной работы выросло почти в три раза. В свою очередь, по данным аналитиков «Работа.ру», у 38% компаний есть работники на удалёнке, а 43% работодателей считают, что такой формат занятости может стать дополнительной мотивацией для сотрудника.

«Работники могут сэкономить на аренде жилья, которое обходится дешевле за пределами мегаполиса. При этом они также не тратят по несколько часов на дорогу до офиса и могут сохранить это время для себя», — объяснил в интервью RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.