«Позволит улучшить жилищные условия»: правительство России расширит программу льготной ипотеки на частные дома

Правительство России распространит программу льготной ипотеки на частные дома. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, воспользоваться нововведением сможет большое число россиян. При этом инициатива должна поддержать и строительную отрасль, считают специалисты. Кроме того, власти расширят программу дальневосточной ипотеки. Теперь молодые семьи в ДФО смогут приобрести не только новостройки, но и вторичное жильё на выгодных условиях. Также кабмин направит более 14 млрд рублей на помощь многодетным родителям в покупке недвижимости.

Правительство России расширит программу льготной ипотеки. Теперь россияне смогут взять кредит по сниженной ставке на покупку частного дома. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как напомнил глава кабмина, власти запустили программу льготной ипотеки в 2020 году в качестве одной из мер поддержки граждан и строительной отрасли в период пандемии. Впоследствии инициатива вызвала большой интерес у населения, подчеркнул премьер.

«Приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых. И льготная ипотека была продлена ещё на один год — до 1 июля 2022 года. Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме», — отметил Мишустин.

Напомним, что первоначально в рамках программы льготной ипотеки россияне могли оформить кредит по ставке 6,5% при покупке квартир в новостройках. Максимальная стоимость недвижимости при этом зависела от региона. В Московской и Санкт-Петербургской агломерациях предельная сумма составляла 12 млн рублей, а в других субъектах страны — 6 млн рублей.

С 1 июля 2021 года в России вступили в силу новые правила льготной ипотеки. Так, субсидируемая процентная ставка была повышена до 7% годовых, а максимальный размер кредита стал единым для всех регионов страны — сумма не должна превышать 3 млн рублей.

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По данным компании «ДОМ.РФ», всего за время действия льготной ипотечной программы по ней было выдано более 613 тыс. кредитов на общую сумму 1,88 трлн рублей. Хотя спрос на покупку квартир в новостройках остаётся высоким, более 45 млн россиян хотели бы жить в собственном доме, отмечают специалисты организации.

«Препятствием к раскрытию потенциала рынка ИЖС являются высокие ипотечные ставки. Поэтому решение правительства является своевременным и позволит большему количеству российский семей улучшить свои жилищные условия», — отметил управляющий директор «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс.

Примечательно, что интерес россиян к покупке частных домов заметно вырос именно после начала пандемии коронавируса. Об этом RT рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Стоит отметить, что с кредитованием в этом секторе постоянно были проблемы. Стоимость земли и домов в России фактически не оценивалась, а специалистов-оценщиков именно загородной недвижимости сейчас фактически нет. Серьёзную популярность этот вид ипотеки наберёт после того, как будут утверждены стандарты индивидуальных проектов и будет точно понятна их сметная стоимость. Тогда ИЖС может увеличиться как минимум на 50%», — считает Переславский.

Распространение программы льготной ипотеки на частные дома может заметно поддержать и строительную отрасль. Таким мнением в беседе с RT поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Сектор малоэтажного строительства в этом году просел из-за высоких цен на стройматериалы. В результате стоимость такого жилья выросла почти в два раза по всей стране. Программа ипотеки даёт шанс россиянам, которые мечтают о своём доме, начать жить в других условиях», — добавил аналитик.

Жилищные стимулы

Также правительство скорректировало условия программы «Дальневосточная ипотека». Теперь проживающие в моногородах молодые семьи смогут приобретать жильё на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

«Эта мера напрашивалась уже очень давно. Во-первых, крупные города на Дальнем Востоке — одни из самых дорогих в России. Цены на квадратный метр в Хабаровске или Владивостоке входят в десятку по стоимости. Во-вторых, там не так много новостроек из-за логистических сложностей — дорого вести материалы и оборудование», — пояснил Николай Переславский.

РИА Новости

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Кроме того, кабмин планирует направить дополнительно 14,5 млрд рублей на помощь многодетным семьям в улучшении жилищных условий. Как напомнил Михаил Мишустин, в настоящий момент государство помогает погасить ипотеку россиянам, воспитывающим трёх и более детей, если самый младший ребёнок родился после 1 января 2019 года. Каждая такая семья сможет получить 450 тыс. рублей, уточнил премьер.

«Такая льгота по ипотеке уже стала одной из самых востребованных мер государственной поддержки. Немало многодетных семей участвует в этой программе. Поэтому в текущем году правительство увеличило объёмы её финансирования по сравнению с прошлым годом более чем в полтора раза — практически до 69 млрд рублей», — рассказал глава кабмина.

По его словам, дополнительное финансирование инициативы должно поддержать более 32 тыс. многодетных родителей. Как полагает Николай Переславский, действия властей позволят существенного уменьшить нагрузку на бюджеты таких семей. В то же время новые расходы правительства не скажутся на состоянии государственной казны, уверен специалист.

«Сокращение сумм платежей по ипотеке для любого многодетного семейства будет не лишним. В условиях огромного профицита бюджета в 2021 году власти могут позволить себе увеличить объёмы поддержки населения. Поэтому здесь всё логично и оправданно», — заключил специалист.