До 8,8 и 9,1% годовых: Сбербанк поднял ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жильё

Сбербанк поднял ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жильё до 8,8 и 9,1% соответственно. Стоимость рефинансирования при этом была повышена до 8,6%, а проценты по кредитам на строительство частного дома — до 9,6. Такое решение специалисты связывают с действиями Центробанка. В рамках борьбы с инфляцией ЦБ продолжает поднимать ключевую ставку, что и приводит к подорожанию ипотеки и других потребительских кредитов в стране. Как полагают эксперты, в текущих условиях спрос на российском рынке недвижимости может снизиться, что приведёт к стабилизации цен на жильё. В то же время ипотека по-прежнему будет оставаться доступной за счёт действия льготных программ, отмечают аналитики.

Сбербанк повысил ставки по ипотеке. Об этом сообщает ТАСС.

Как указывается на сайте Сбербанка, ипотека на новостройки выросла до 8,8% годовых, а на вторичное жильё — до 9,1% годовых.

Примечательно, что для молодых семей ставка по ипотеке на покупку вторичного жилья выросла до 8,7%, а стоимость рефинансирования увеличилась до 8,6%. Одновременно проценты по кредитам на строительство индивидуального жилого дома были повышены до 9,6, а на покупку загородной недвижимости — до 8,8.

Одной из главных причин увеличения ипотечных ставок могли стать действия Центробанка. Таким мнением в беседе с RT поделился вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«ЦБ в последнее время активно повышает ключевую ставку. В результате растёт процент, под который регулятор предоставляет деньги банкам в рамках процедуры заимствования. Таким образом, деньги становятся дороже, и банки поднимают стоимость кредитов — не только ипотечных, но и потребительских», — пояснил Апрелев.

Напомним, что с начала 2021 года в рамках борьбы с ростом потребительских цен Банк России уже шесть раз поднимал ключевую ставку и довёл её до уровня 7,5% годовых. Между тем в октябре годовая инфляция в стране дополнительно ускорилась и впервые за пять лет превысила 8%. В этих условиях Центробанк может вновь поднять процентную ставку в ближайшее время. Об этом 15 ноября во время выступления в Госдуме заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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«Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5% и, возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего роста на ближайших заседаниях. Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей», — приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

Последнее повышение ключевой ставки ЦБ произошло 22 октября. Тогда регулятор поднял её сразу на 0,75 процентных пункта. Любопытно, что на этом фоне за прошедшие три недели средние ставки по ипотеке в России увеличились только на 0,3 процентных пункта. Такую статистику приводит компания «ДОМ.РФ».

«Мы видим небольшой рост рыночных ставок, который происходит в условиях ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. По данным мониторинга на 14 ноября, средневзвешенная рыночная ставка по ипотеке на новостройки в России составляет 8,66%, на вторичное жильё — 8,85%, на рефинансирование — 8,6%», — рассказал RT руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

В случае очередного повышения ключевой ставки ЦБ до конца 2021 года средняя стоимость ипотеки в России может вырасти до 9% годовых, уверен сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Более того, по его мнению, в 2022 году ипотечные ставки могут ненадолго подниматься до 9,5% годовых.

«Динамика останется такой до тех пор, пока не начнёт снижаться ставка ЦБ или регулятор хотя бы не объявит о том, что цикл повышения закончен. Это, в свою очередь, может произойти только во II квартале следующего года», — предположил Переславский в разговоре с RT.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Вместе с тем повышение ипотечных ставок в России может оказать давление на стоимость недвижимости, считает Константин Апрелев. Как отметил специалист, на сегодняшний день 85% всех сделок по приобретению жилья обеспечено ипотекой. Таким образом, рост процентов по кредитам приведёт к некоторому ослаблению спроса на рынке. В этом случае до конца 2021 года цены на недвижимость в стране должны стабилизироваться, а в 2022-м могут даже незначительно снизиться, не исключает эксперт.

В то же время доступность ипотеки в России продолжит оставаться высокой за счёт действующих льготных программ, уверены опрошенные RT аналитики. В частности, на сегодняшний день россияне могут оформить заём на покупку жилья в новостройке стоимостью не выше 3 млн рублей по ставке до 7% годовых.

Кроме того, у семей с одним и более детьми, родившимися после 1 января 2018 года, есть возможность взять ипотеку под 6% годовых. В этом случае максимальная сумма кредита зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн рублей.