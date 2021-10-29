Кредитное время: почему в России вырос срок ипотеки

По данным Центробанка, за последний год средний срок ипотеки в России вырос с 18 до более чем 20 лет. Такую динамику специалисты связывают с повышением ключевой ставки ЦБ и увеличением цен на недвижимость. В этих условиях банки активнее предлагают россиянам оформить жилищный заём на более продолжительное время. Кроме того, действующие в стране льготные программы привлекают больше молодых заёмщиков, для которых есть возможность увеличивать срок кредитования, считают эксперты. В то же время россияне всё чаще погашают ипотеку досрочно.

В сентябре 2021 года средний срок ипотечного кредитования в России превысил 20,5 года. Значение стало самым высоким за всё время наблюдений. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка.

По данным ЦБ, ещё год назад россияне оформляли ипотеку в среднем на 18,3 года. Одной из главных причин роста показателя стало повышение стоимости квадратного метра в стране, считает эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«В 2021 году недвижимость в России подорожала в среднем на 10—15%. В результате увеличился и средний размер ипотеки. Однако, согласно последним оценкам, в июле годовой прирост реальных зарплат в России составил 2,2%. Поэтому банки для соблюдения установленных ЦБ норм увеличивают предлагаемые заёмщикам сроки ипотеки для того, чтобы ежемесячные платежи граждан соответствовали более низкому уровню показателя долговой нагрузки», — объяснил Гринштейн в беседе с RT.

В целом за последний год средний размер ипотечного займа в России вырос на 23,9% и в сентябре достиг рекордных 3,35 млн рублей. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно оценке организации, самый большой средний размер ипотеки зафиксирован в Москве и Московской области (в среднем 7,14 млн и 5,29 млн рублей соответственно), в Санкт-Петербурге (4,9 млн) и Приморском крае (4,12 млн). При этом самые низкие значения были отмечены в Челябинской области (2,02 млн), Алтайском крае (2,19 млн) и Кемеровской области (2,24 млн).

Отчасти на увеличение срока ипотечного кредитования в России повлияло изменение денежно-кредитной политики ЦБ. Таким мнением с RT поделился шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Напомним, что в 2020 году для поддержки экономики и бизнеса в период пандемии Центробанк уверенно снижал ключевую ставку и опустил её с 6,25 до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. На этом фоне средний процент по ипотеке в определённый момент опускался до 7,23%. Впрочем, уже с начала 2021-го ЦБ в рамках борьбы с инфляцией начал повышать ключевую ставку и поднял её до 7,5% годовых. В результате средняя ипотечная ставка в стране достигла 7,73%.

«Мы видим, что проценты по ипотеке поднялись за год из-за роста ключевой ставки ЦБ. Поэтому для того, чтобы ипотечное предложение оставалось доступным и привлекательным по сумме, банки тоже склонны чаще проводить для клиента расчёт, увеличивая срок кредитования», — пояснил Пётр Пушкарёв.

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

Примечательно, что чаще всего квартиру в ипотеку берут россияне в возрасте 30—40 лет. По последним данным НБКИ, за первые семь месяцев 2021 года на долю таких заёмщиков пришлась почти половина (46%) выданных в стране жилищных кредитов.

«Ориентация банков на более молодых заёмщиков также сказывается на увеличении срока кредитования. Молодые люди более спокойно воспринимают перспективу оформлять кредит на 15— 25 лет. В то же время более взрослых людей, которые к этому моменту уже могут выйти на пенсию, устраивают более короткие сроки по кредитам», — объяснил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, всё больше молодых людей на рынок ипотечного кредитования привлекают действующие в стране льготные программы. В частности, на сегодняшний день россияне могут оформить заём на покупку жилья в новостройке стоимостью не выше 3 млн рублей по ставке до 7% годовых.

Кроме того, у семей с одним и более детьми, родившимися после 1 января 2018 года, есть возможность взять ипотеку под 6% годовых. В этом случае максимальная сумма кредита зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн рублей.

«По льготным программам доля молодых заёмщиков часто достигает 50%. Именно эта категория россиян чаще всего заинтересована в ипотеке, чтобы обеспечить себя жильём», — добавил Артём Деев.

Любопытно, что хотя срок ипотеки в стране продолжает увеличиваться, россияне всё чаще погашают кредиты досрочно. Так, по последним данным Центробанка, в II квартале 2021 года в стране раньше срока были закрыты ссуды на 502,5 млрд рублей. Для сравнения: в 2020 году за аналогичный период показатель составил около 322 млрд рублей, а в 2019-м — 227,6 млрд.