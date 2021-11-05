Рабочая дистанция: за год число вакансий на удалёнке в России выросло почти втрое

За последний год в России число вакансий с возможностью дистанционной занятости выросло почти в три раза. В свою очередь, спрос россиян на удалённую работу также втрое превышает докризисный уровень. Об этом RT рассказали специалисты сервисов по подбору персонала. Как отмечают эксперты, работа на дому позволяет сотрудникам экономить время на дорогу, а бизнесу — сокращать производственные издержки. При этом сегодня почти половина работодателей считают, что возможность удалёнки может дополнительно мотивировать персонал.

C января по октябрь 2021 года число вакансий с удалённым графиком работы в России выросло почти в три раза (на 189%) по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и суммарно составило 420 тыс. Об этом RT рассказали представители сервиса hh.ru.

«Осенью, с началом новой волны пандемии, планы по возврату к офисному режиму оказались преждевременными, и вакансий с постоянной удалёнкой стало ещё больше. Если в сентябре их число держалось на уровне 43 тыс., то в октябре показатель увеличился до 90 тыс.», — отметила руководитель службы исследований компании Мария Игнатова.

Похожую динамику фиксируют и специалисты сервиса «Работа.ру». Как рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию компании Юлия Санина, за последний год доля вакансий с удалённой занятостью в России выросла более чем в два раза.

По данным опросов сервиса, на сегодняшний день 38% компаний в стране имеют сотрудников, работающих дистанционно. При этом только 18% работодателей планируют полностью вернуть команды в офис сразу же после ослабления карантинных ограничений.

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«Более того, сегодня 43% работодателей считают, что возможность удалённой работы может стать дополнительной мотивацией для сотрудника», — добавила Юлия Санина.

Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, всего в настоящий момент дистанционно работают порядка 3 млн россиян — 5% от общего числа трудящихся в стране. По данным сервиса «Авито Работа», чаще всего работодатели привлекают для постоянной дистанционной занятости молодых специалистов.

«Больше всего вакансий с удалённым графиком работы размещают в группе профессий «Без опыта, студенты». С января по октябрь текущего года число предложений в этом сегменте выросло на 170% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. На втором месте находится сфера IT (+117%), а на третьем — образование (+70%)», — рассказал RT управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель.

Расширение штата за счёт дистанционных работников позволяет компаниям экономить на производственных издержках, считает директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец. По его словам, удалённые сотрудники зачастую обходятся бизнесу намного дешевле, поскольку в этом случае снижаются траты на организацию рабочих мест и содержание офисных помещений.

«При этом компании, которые оперативно ушли на удалёнку — финтех, образование, соцсети, стриминги, онлайн-ретейл, — в период самоизоляции только росли, так как потребители тоже перешли на дистанционный формат взаимодействия. В свою очередь, рост бизнеса подкрепляется расширением штата», — отметил специалист в разговоре с RT.

РИА Новости

По данным hh.ru, осенью 2021 года количество резюме россиян, которые рассматривают только удалённую занятость, достигло 1,2 млн — в три раза больше, чем в начале пандемии. При этом, согласно исследованию аналитиков «Работа.ру», среди уже работающих дистанционно россиян 41% опрошенных полностью довольны таким форматом занятости, а ещё 29% хотели бы приезжать в офис только несколько раз в неделю.

Примечательно, что за счёт удалёнки квалифицированные сотрудники в небольших городах могут получать зарплату, аналогичную той, что раньше была доступна только в мегаполисах. Об этом в интервью RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«При таком раскладе работники серьёзно экономят на аренде жилья, которое за пределами столицы обходится заметно дешевле. Также им не приходится тратить несколько часов на дорогу до офиса, в результате чего люди получают больше времени для себя», — отметил Сигал.

Напомним, что с 1 января 2021 года в России вступил в силу закон, регулирующий дистанционную работу. Согласно документу, выполнение сотрудником его обязанностей удалённо может происходить на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Законом также предусматривается чередование удалёнки и занятости на стационарном рабочем месте.

Инициатива позволяет защитить права обеих сторон трудового договора и помогает разобраться в тонкостях новой формы занятости, считает Сергей Сухоставец. По его словам, у сотрудника также есть возможность организовать день по собственному усмотрению, а работодатель может сконцентрироваться на качестве выполнения поставленных задач.

«Закон добавляет гарантий всем участникам договора. Например, он обязывает работодателя взаимодействовать с сотрудником только в его рабочее время, что защищает людей от переработки. В то же время с работодателя снимается ответственность за безопасность сотрудника на удалёнке», — добавил специалист.