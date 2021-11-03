«Ситуация с пандемией стабилизировалась»: в Москве и Подмосковье режим нерабочих дней продлевать не будут

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявили, что в подконтрольных им субъектах не будут продлевать режим нерабочих дней. Таким образом, этот период, стартовавший 28 октября, будет действовать в Московском регионе до 7 ноября включительно. Как отметил столичный градоначальник, в Москве стабилизировались ситуация с COVID-19 и динамика заболеваемости. Глава Московской области также указал на постепенную стабилизацию эпидобстановки в регионе. Кроме того, руководители обоих субъектов призвали граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить от инфекции себя и близких.

В Москве и Московской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом объявили главы субъектов.

Москва

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия эндоскопического центра ГКБ имени Буянова, ситуация с пандемией и динамика заболеваемости COVID-19 стабилизировались.

«Это касается и выявляемости заболевания, и госпитализации пациентов с тяжёлой формой. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе», — заявил градоначальник.

При этом столичный мэр призвал горожан соблюдать санитарные нормы, несмотря на завершение нерабочих дней. Он также напомнил, что с 8 ноября в Москве вводится система предъявления QR-кода для прохода в театры, музеи.

«В целом, конечно, стоит задача, чтобы дальше обезопасить себя и близких, — необходимо вакцинироваться. Пункты вакцинации везде работают. Несмотря на то что количество желающих значительно увеличилось, доступность этой услуги в Москве хорошая. При необходимости мы всегда можем нарастить дополнительные пункты вакцинации», — подчеркнул Собянин.

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Москва занимает первое место в России по числу выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии — 1 837 057 (6827 — за последние 24 часа), при этом выздоровели 1 611 911 пациентов (6628). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за минувшие сутки умер 31 631 человек (95).

Напомним, что в Москве с 28 октября по 7 ноября приостановлена работа большинства организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла, а также ряда федеральных учреждений. В городе прекращена работа непродовольственных магазинов, кинотеатров, спортзалов, оказание госуслуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти. Кроме того, запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, объявлены каникулы в школах и детских садах.

При этом в столице не была остановлена работа аптек, продуктовых магазинов и дистанционных сервисов. Также ведут свою деятельность театры и музеи при условии 50%-ной заполняемости зала и использования QR-кодов.

Московская область

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также сообщил о постепенной стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе, поэтому продлевать длинные нерабочие дни в Подмосковье не будут.

«Ситуация с COVID-19 в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Всё это даёт нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», — написал он в своём Telegram-канале.

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Между тем подмосковные власти просят работодателей региона оставить на удалёнке не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет.

«А тем, кто ещё не сделал прививку, очень рекомендуем найти время посетить ближайший пункт вакцинации. Все они продолжают работать. Берегите себя!» — добавил Воробьёв.

Как указал губернатор Подмосковья, с 8 ноября организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код. При этом работодатели обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников до 80%. Также в регионе сохраняется обязательный масочный режим.

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«Допускается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, только если у всех зрителей имеются специальный QR-код плюс маска (респиратор)», — подчеркнул он.

В случае отсутствия у части зрителей специального QR-кода действуют следующие ограничения: 50 человек одновременно при проведении мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе. При проведении мероприятий в организациях культуры и образования это ограничение не действует.

Также в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что прививку от COVID-19 сделали уже более 4 млн жителей. При этом в период ограничительных мер продолжают работать более 300 пунктов вакцинации, указали в Минздраве.

«Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в регионе остаётся высокой, как и госпитализация. Из почти 12 тыс. коек в инфекционных стационарах занято 10,3 тыс.», — добавила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В Московской области всего было выявлено 526 996 случаев коронавируса (2744 — за прошедшие 24 часа), выздоровел 456 621 человек (3056), умерли 8908 пациентов (53).