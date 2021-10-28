«Возможность сдержать распространение вируса»: в Московском регионе начал действовать режим нерабочих дней
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
С четверга, 28 октября, в Москве и Московской области начался период нерабочих дней, который будет действовать до 7 ноября включительно. Соответствующие указы были утверждены главами субъектов 21 октября.
На 11 дней в столичном регионе будет приостановлена работа большинства организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла, а также ряда федеральных учреждений.
Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, решение об объявлении нерабочих дней было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в российской столице развивается по худшему сценарию — наблюдается резкий рост заболеваемости.
«Как показывает опыт, нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от COVID-19, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания», — пояснял градоначальник.
Позднее заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что этот 11-дневный период горожанам следует использовать с наибольшей пользой — провести дни в кругу семьи, съездить на дачу или пройти вакцинацию: «Так называемые эпидемиологические каникулы — это возможность сдержать распространение вируса в городе».
В свою очередь, заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Елена Хавкина отметила, что власти ожидают достижения Москвой в конце текущей недели пиковых значений по заболеваемости COVID-19.
«Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвёртую волну, к сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости», — говорила она 26 октября в ходе пленарного заседания ВОЗ «Регионы за здоровье».
Как отметили в столичном оперштабе, 11 нерабочих дней должны покрыть два инкубационных периода коронавирусного штамма «дельта», который составляет до пяти дней. В Роспотребнадзоре подчёркивали, что в сентябре 97% случаев заболевания коронавирусом в стране пришлось на дельта-штамм.
С 28 октября по 7 ноября в российской столице все медицинские организации, включая частные, продолжат оказывать плановую помощь в обычном режиме. В свою очередь, стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную или неотложную помощь.
Кроме того, пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19 продолжать работать в центрах оказания госуслуг и торговых центрах в обычном режиме.
Также в этот период свою деятельность смогут продолжить продуктовые магазины и торговые точки, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% ассортимента.
Остальным магазинам разрешено работать в дистанционном режиме, используя доставку. Навынос или на доставку также смогут работать кафе и рестораны. Исключения составят заведения общепита при гостиницах и хостелах, корпоративные столовые и буфеты — их посещать могут только постояльцы и сотрудники.
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
В течение 11 дней в Москве будут закрыты кинотеатры, концертные залы, цирки, зоопарки (за исключением территорий, расположенных на улицах), салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны, а также организации, оказывающие бытовые услуги.
При этом театры и музеи могут продолжать работу с условием 50%-ной заполняемости зала и использования QR-кодов.
Вдобавок в столице будут запрещены массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия, за исключением тех, что проводятся по решению органов государственной власти либо по согласованию с Роспотребнадзором.
Столичные центры госуслуг «Мои документы» будут ориентированы на онлайн-формат: через портал можно будет получить необходимые госуслуги, а в 25 дежурных центрах будут оказывать услуги только по расторжению брака (по ранее поданным заявлениям) и регистрации смерти. В то же время получить свидетельство о рождении ребёнка можно будет прямо в роддоме.
По ранее поданным заявлениям также будут работать столичные ЗАГСы, а сами церемонии будут проходить во Дворцах бракосочетания, отделах ЗАГС и на выездных площадках Москвы без каких-либо торжеств и в отсутствие гостей и фотографов. Также обязательно соблюдение коронавирусных ограничений — ношение масок и социальная дистанция.
С 28 октября по 7 ноября в городе объявлены каникулы для учащихся городских, федеральных и частных школ, а также школ дополнительного и спортивного образования. Вместе с тем для детей дошкольного возраста, которых родителям не с кем оставить дома, в детских садах будут организованы дежурные группы.
Несмотря на все вышеуказанные ограничения, общественный транспорт в Москве продолжит работу в обычном режиме, но с соблюдением санитарных требований. Власти не вводили ограничений доступа горожан к поездкам на метрополитене, автобусах, трамваях, МЦК и МЦД. В частности, школьники смогут пользоваться картой москвича для проезда.
Кроме того, москвичей никто не ограничивает в прогулках в парках и на детских площадках, расположенных на открытом воздухе.
Оперштаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заверил, что продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется.
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