«Изучено в доклинических исследованиях»: в России одобрили одновременное применение «Спутника Лайт» и вакцины от гриппа

Минздрав разрешил одновременное введение «Спутника Лайт» и вакцины против гриппа. При этом смешивание однокомпонентной вакцины от COVID-19 с другими вакцинами или лекарственными средствами в одном шприце не допускается. Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду на то, что период нерабочих дней в РФ будет коротким, поскольку граждане станут соблюдать ограничительные меры, введённые из-за коронавируса. Между тем в России обновился суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19 — 1123. За прошедшие 24 часа в стране выявлено 36 582 случая заболевания коронавирусом.

Период нерабочих дней не продлят, если будут соблюдаться ограничительные меры.

«Надеюсь, что, если всё это (ограничительные меры по COVID-19. — RT) будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России».

В ходе выступления она также напомнила о поручениях президента России Владимира Путина по ситуации с COVID-19.

25 октября российский лидер утвердил поручения по введению мер, необходимых в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, глава государства поручил обеспечить предоставление двух выходных для прививки от COVID-19, ввести самоизоляцию для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. Также он рекомендовал ограничить работу заведений общепита в ночное время.

На федеральном уровне режим нерабочих дней объявлен с 30 октября по 7 ноября. При этом руководители субъектов РФ могут установить дополнительные нерабочие дни. Так, в Москве этот период начнётся 28 октября.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 8 352 601. За это время выздоровели 7 242 735 человек, от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний умерли 233 898 пациентов.

За последние сутки было зафиксировано 36 582 новых случая коронавирусной инфекции. При этом был выписан по выздоровлении 29 151 человек, скончались 1123 — это новый максимальный показатель.

Наибольшее число новых эпизодов коронавируса было зарегистрировано в Москве (5789), Санкт-Петербурге (2913), Московской (2670) и Самарской (1297) областях.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 206,3 млн лабораторных исследований на наличие вируса. Под медицинским наблюдением остаются более 1,91 млн человек.

Как заявил в эфире Первого канала руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин, в России не зарегистрированы случаи летальных исходов после вакцинации от COVID-19. При этом нежелательные явления — это единичные случаи на «1 млн проставленных вакцин».

«В Российской Федерации в результате острой реакции на введение прививки не умер ещё никто», — цитирует его ТАСС.

Он также привёл результаты исследования, демонстрирующие, что эффективность защиты «Спутника V» от клинически выраженного COVID-19 составляет 83%, эффективность защиты от госпитализации — 90%, защита от смерти — 95%. По его словам, речь идёт о штамме «дельта» и его дочерних линиях, которые циркулируют в Москве с июня.

Вместе с тем директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург обратил внимание на то, что «Спутник V» защищает также от нового варианта штамма «дельта», который получил обозначение AY.4.2 и VUI-21OCT-01.

«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — приводит его слова РИА Новости.

25 октября в Москве и Подмосковье выявили три случая заболевания мутацией AY.4.2.

Наряду с этим, руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи выразил надежду на то, что в ближайшее время будет одобрена детская вакцина от коронавируса: «Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации».

23 сентября в Министерстве здравоохранения России сообщили о поступлении пакета документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» от центра им. Гамалеи.

Вакцинация

В среду, 27 октября, Министерство здравоохранения России одобрило одновременное введение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и вакцины против гриппа. Изменения внесены в инструкцию к препарату.

«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», — говорится в тексте, который приводит ТАСС.

При этом по-прежнему не допускается смешивание в одном шприце «Спутника Лайт» с другими вакцинами или лекарственными средствами.

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В России первым компонентом привились уже 53 511 786 человек, полный курс вакцинации прошли 49 161 150 россиян, а уровень коллективного иммунитета составляет 45,7%.

С марта 2021 года Роскомнадзор удалил либо заблокировал 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, а также генерирующих фейковые QR-коды. «В марте — 24; в апреле — 66; в мае — 36; в июне — 83; в июле — 1353; в августе — 1148; в сентябре — 658; в октябре — 448», — говорится в сообщении.

Накануне главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила, что во всех регионах введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные центром им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также «КовиВак» от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.