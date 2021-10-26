«Заболеваемость очень высокая»: по всей России введена обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан

В России «очень высокая» заболеваемость коронавирусной инфекцией, во всех субъектах наблюдается «крайне серьёзная» эпидобстановка, заявил Михаил Мишустин. Премьер-министр призвал глав регионов продолжать усилия по наращиванию темпов вакцинации и тестирования, в том числе в период нерабочих дней. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко указал, что в стране госпитализированы 268 тыс. человек с диагнозом «коронавирус», 11% из них — в тяжёлом состоянии. При этом главный санитарный врач Анна Попова заметила, что только в двух субъектах не наблюдается роста заболеваемости COVID-19. Во всех регионах введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Во всех регионах России наблюдается «крайне серьёзная» ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Заболеваемость очень высокая. К сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжёлом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку. Врачи борются за их жизнь», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что Владимир Путин в ходе прошедшего на прошлой неделе совещания подчеркнул, что главным является максимальная защита жизни и здоровья граждан, а также минимизация последствий от COVID-19.

В этой связи правительство дополнительно выделило на поддержку системы здравоохранения свыше 56 млрд рублей — средствам будут направлены на оказание медпомощи заболевшим коронавирусом. При этом россияне продолжат получать лечение бесплатно — по полису ОМС. Ещё более 4 млрд рублей выделяется на закупку специальных лекарств для пациентов с COVID-19, которые находятся в больницах. Ещё 300 млн рублей направляется на мероприятия по государственной регистрации лекарств и медицинских изделий.

Кроме того, Михаил Мишустин отметил важность дальнейшего наращивания темпов вакцинации от COVID-19, поскольку иначе невозможно справиться с распространением инфекции.

«Прошу глав субъектов Российской Федерации внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались и в предстоящие нерабочие дни, которые были объявлены президентом. При этом регионы могут вводить дополнительные меры в зависимости от ситуации на их территории, а также увеличить количество нерабочих дней. Во многих субъектах Российской Федерации уже приняли такое решение», — подчеркнул глава кабмина.

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В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что на данный момент медпомощь получают 1,335 млн пациентов с COVID-19, что больше, чем на пике прошлого года. При этом госпитализированы 268 тыс. человек, 11% из них в тяжёлом состоянии.

По его словам, уже более месяца в РФ наблюдается «стойкий рост» заболеваемости.

«Последнюю неделю мы видим, что темпы прироста заболеваемости благодаря уже введённым в ряде субъектов РФ ограничительным мероприятиям несколько снизились. Если раньше мы говорили, что эта цифра прироста составляла где-то до 16% в неделю, то за последнюю неделю этот прирост составил в пределах 10-10,5%», — заметил глава Минздрава.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, только в двух субъектах РФ «нет роста заболеваемости» коронавирусом, тогда как в 32 регионах фиксируется превышение среднероссийских показателей заболеваемости. К тому же в 11 субъектах не наблюдается бессимптомных случаев, что может быть свидетельством плохого охвата тестированием на коронавирусную инфекцию.

«На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ», — добавила главный санитарный врач страны.

Ситуация в Москве

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с COVID-19 в российской столице остаётся напряжённой. За последнюю неделю количество выявленных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 14%, количество госпитализаций — на 10%: «То есть очевидно, что продолжается рост. Может быть, не в такой динамике, но рост серьёзный».

Градоначальник указал, что в данный момент в Москве 12,5 тыс. коек заполнено пациентами с COVID-19. При этом в столице в сутки делается до 90 тыс. ПЦР-тестов.

Также высокую эффективность демонстрирует эксперимент по экспресс-тестированию. В этой связи с 29 октября количество таких пунктов будет увеличено до 50: «Развернём 20 центров в транспортно-пересадочных узлах и крупных МФЦ».

Кроме того, Собянин обратил внимание на то, что в столице в разы увеличились темпы вакцинации — в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа. К тому же наращивается объём ревакцинации.

«Это положительная тенденция. Мы наращиваем мощности пунктов вакцинации, для того чтобы минимизировать возможные очереди. При увеличении количества желающих будет развёрнуто необходимое количество пунктов вакцинации, чтобы все могли пройти вакцинацию в нормальных условиях», — заявил мэр Москвы.

Как сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве общее число выявленных случаев достигло 1 780 781 (6074 — за последние сутки), при этом выздоровели 1 568 354 (3924), скончались 30 872 (86). За сутки были госпитализированы 1 604 человека, на ИВЛ находится 701 пациент.

Вместе с тем заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена Хавкина, выступая на пленарном заседании сети ВОЗ «Регионы за здоровье», указала, что к концу этой недели в Москве ожидается пик заболеваемости COVID-19.

«Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвёртую волну, к сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости», — цитирует её РИА Новости.