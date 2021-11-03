Умерли 1189 человек: в России вторые сутки подряд обновляется антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19

В России обновился суточный антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19 — 1189. Предыдущий максимум был установлен накануне (1178). За минувшие 24 часа в стране было выявлено 40 443 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В то же время в международном медицинском журнале The Lancet опубликовали новую статью, посвящённую эффективности отечественной однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Вдобавок в НИЦЭМ им. Гамалеи разработали тест на поддельный сертификат о вакцинации.

В России за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 40 443 человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 8 633 643 случая COVID-19.

За всё время с начала пандемии 7 445 438 человек выздоровели (32 807 — за последние сутки). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за минувшие сутки умерли 1189 пациентов (максимальный показатель с начала пандемии), а общее число летальных исходов достигло 242 060.

Предыдущий антирекорд по числу смертей, вызванных COVID-19, был установлен накануне и составил 1178.

Среди регионов по числу новых подтверждённых случаев вновь лидируют Москва (6827), Санкт-Петербург (3269) и Московская область (2744). Под наблюдением медиков остаются более 2 млн человек.

The Lancet о «Спутнике Лайт»

Медицинский журнал The Lancet опубликовал статью Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи об эффективности однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Согласно ей, отечественный препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета.

Так, исследование, которое проводилось на основе данных 28 тыс. привитых «Спутником Лайт» в Москве, подтвердило, что однокомпонентная вакцина вызывает сильный иммунный ответ как среди не переболевших COVID-19, так и среди переболевших коронавирусом.

«Большинство побочных эффектов, зафиксированных во время исследования, были лёгкими или умеренными, серьёзных нежелательных побочных эффектов выявлено не было», — подчеркнули в РФПИ.

Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника Лайт» против штамма «дельта» составляет 70% в течение трёх месяцев после вакцинации, а в возрастной группе до 60 лет эффективность превышает 75%.

Тест на вакцинацию

В России разработали тест, позволяющий определить, действительно ли человек вакцинировался от COVID-19. Об этом сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Как пишет газета «Известия», тест позволяет определить наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который крайне редко встречается у человека, но используется в вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт» в качестве «транспорта» для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса.

«Маркером успешно проведённой прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора — к адено 26-му. Первый компонент «Спутника V» сделан на основе адено 26-го. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — сказал Гинцбург.

По его словам, антитела к адено 26-му не были обнаружены примерно у 80% пациентов, которые попали в реанимацию и заявили, что прошли вакцинацию. К настоящему моменту проведена проверка около 50—60 человек.

Проверка QR-кодов

Устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших COVID-19 россиян, работающее на базе искусственного интеллекта, создали в компании Addreality, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенном Минцифры, — заявили представители компании. — Также устройство верифицирует QR-код, контролирует наличие маски и желает хорошего отдыха посетителям общественных мест».

Устройство состоит из экрана, камеры для распознавания лиц и микрокомпьютера. Также в него можно установить алгоритмы верификации паспорта и других документов. Создатели рассчитывают, что в ближайшее время их устройства появятся в ресторанах, аэропортах, театрах, торговых центрах и на производственных предприятиях.

«Используемое программное обеспечение для распознавания документов не передаёт личные данные посетителей на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам», — заверили в Addreality.

29 октября в Минцифры указали, что единственным доверенным механизмом проверки QR-кодов является мобильное приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус». В ведомстве подчёркивали, что при сканировании сертификатов вакцинированного и переболевшего COVID-19 запрашивается информация из реестра Минздрава России. При этом результаты ПЦР-тестов проверяются с помощью реестра Роспотребнадзора.

«Эти реестры являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование. Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку», — указывали в Минцифры.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с подделкой сертификатов о вакцинации от COVID-19 вызывает особую озабоченность отечественных «правоохранительных органов, которые работают над этим не покладая рук».

«Что касается подделок этих важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС, и везде с этим ведётся непримиримая борьба. Мы относимся к этому очень ответственно, мы считаем это неприемлемым, и конечно, с этим борются наши правоохранительные органы», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее в представительстве ЕС в РФ заявили, что ожидают расследования случаев торговли поддельными COVID-сертификатами, в числе которых документы европейского образца. 1 ноября в пресс-службе компании Group-IB сообщили, что в России стали продавать поддельные сертификаты о вакцинации зарубежными препаратами. Как указали в «Лаборатории Касперского», средняя стоимость подобного документа составляет $300.