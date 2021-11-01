Первый субъект в РФ: Новгородская область объявила о продлении режима нерабочих дней

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин первым из руководителей российских регионов заявил о продлении режима нерабочих дней в субъекте. Он будет действовать до 15 ноября. Между тем Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время может начаться использование лекарственных препаратов от COVID-19, однако вакцинация остаётся лучшим способом защиты от коронавируса. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин указал, что ситуация с распространением COVID-19 по-прежнему сложная. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости сохраняется в 78 регионах.

Новгородская область стала первым регионом России, которая объявила о продлении нерабочих дней после 7 ноября. Режим продлён до 14 ноября включительно.

«Мы продлим ещё на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадёт целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты», — сказала губернатор региона Андрей Никитин.

При этом на весь период нерабочих дней могут быть закрыты торговые точки и заведения, игнорирующие систему QR-кодов.

«Если в магазине, в кафе, на каком-то объекте полностью соблюдаются меры санитарной защиты и нет административных взысканий, то оно может продолжить работу в том же режиме при использовании QR-кодов. Если это заведение попадается на игнорировании требований на допуске сотрудников или посетителей без QR-кодов, то для него будут полностью нерабочие дни», — пояснил глава Новгородской области. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, что 20 октября Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом главам регионов позволено по своему усмотрению принимать решения о досрочном введении или продлении данного режима с учётом актуальной обстановки на местах.

«Сейчас главное — снизить темпы заболеваемости»

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся очень сложной. Об этом в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сейчас главное — снизить темпы заболеваемости, выровнять нагрузку на нашу систему здравоохранения, чтобы все пациенты и дальше могли получать необходимую медицинскую помощь», — сказал Мишустин.

Он также сообщил, что кабмин направил почти 11 млрд рублей в качестве дополнительного финансирования на закупку лекарств для заболевших. Это позволит обеспечить препаратами около 2 млн человек. Кроме того, более 5 млрд рублей выделено на закупку концентраторов кислорода с высокой производительностью, а ещё около полумиллиарда рублей производителям медицинского кислорода на закупку нового оборудования.

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«Президент поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса по всей стране, обеспечить возможности для повторной прививки. Для этого организована работа прививочных пунктов так, чтобы обратиться в них можно было и сейчас — в период нерабочих дней. Говорили об этом на прошлом заседании координационного совета. Причём весь процесс вакцинации должен быть удобным и безопасным, без столпотворений», — пояснил глава кабмина.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что на данный момент под наблюдением медиков находится 1,376 млн пациентов с COVID-19. По его словам, таких пациентов стало на 3,6 тыс. человек меньше, чем днём ранее.

«Хочу отметить, что именно период дополнительных выходных дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. И это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнёт снижаться. Поэтому режим нерабочих дней, объявленных президентом, мы считаем, сегодня наиболее эффективен в острой ситуации и фактически даёт второе дыхание для регионов», — подчеркнул министр.

Говоря о вакцинации, он заметил, что в России прививку от COVID-19 делают более 650 тыс. человек в сутки — этот показатель не вызывает никаких затруднений для системы здравоохранения. Мурашко добавил, что первым компонентом вакцин привито уже более 58,5 млн россиян.

«Мы видим, и губернаторы также отмечают, что в тех районах, где вакцинировалось больше 60–70% взрослого населения, фактически нагрузка на систему здравоохранения становится минимальной по сравнению с теми районами, где эти цифры пока не достигнуты», — заявил глава Минздрава.

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Рост заболеваемости коронавирусом сохраняется в 78 субъектах РФ, стабилизация наблюдается в пяти, тогда как снижение заболеваемости фиксируется в двух субъектах РФ. Об этом заявила главный санитарный врач страны Анна Попова.

«Несмотря на то, что темп прироста снизился, но база так велика, что говорить о стабилизации процесса пока, безусловно, рано», — заметила она.

Глава Роспотребнадзора также призвала граждан не откладывать визит к врачу в период нерабочих дней, поскольку задержка в оказании медицинской помощи может привести к осложнениям.

«Я бы хотела обратить внимание еще и на то, что эффект от принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации, скорее всего, понадобится большее время», — добавила она, говоря о периоде нерабочих дней в России.

Ранее Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» отметила, что среди полностью привитых коронавирусом заболевают от 2 до 5%, что является «очень хорошим показателем для вакцины». Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сделавшие оба укола практически не заболевают коронавирусом в тяжёлой форме: «Это очень важно. Вакцины защищают от тяжёлого течения и печального исхода».

Совещание Путина с руководством Минобороны

Вакцинация от коронавирусной инфекции является реальным спасением от тяжёлого течения заболевания и летального исхода. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК. При этом глава государства отметил, что в стране складывается очень сложная эпидемиологическая ситуация.

«Я сегодня и председателю правительства об этом сказал, и Голиковой Татьяне Алексеевне, и министру здравоохранения — только что со всеми с ними разговаривал. У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч, больше 40 тысяч заболевших. Такого никогда не было», — сказал Путин.

На этом фоне президент поручил Минобороны продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией коронавируса.

«Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса. Потому что есть необходимость продолжать работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений», — пояснил российский лидер.

Он также отметил, что в ближайшее время должны появиться лекарственные препараты против коронавируса, сообщив, что сегодня он разговаривал с премьер-министром Михаилом Мишустиным, главой Минздрава Михаилом Мурашко, вице-премьером Татьяной Голиковой на этот счёт.

«Всё равно, самый универсальный, самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться. И что касается армии, ну, собственно, всех касается, в том числе армии, своевременная ревакцинация. Я с коллегами вот разговариваю, в некоторых странах там 60 с лишним процентов населения было вакцинировано, а потом раз, и вспышка пошла. Вопрос, вот я спрашивал лично, что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Вот надо это иметь в виду», — пояснил Путин.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу указал, что прививки от коронавируса сделали 95% военнослужащих, а свыше 25% уже прошли ревакцинацию. Он подчеркнул, что вакцинация привела к снижению случаев смертности от COVID-19 в Вооружённых силах РФ по сравнению с 2020 годом.

В России общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 8 554 192 (40 402 за последние сутки). С начала пандемии после заболевания коронавирусом выздоровели 7 381 726 человек (23 187), умерли 239 693 пациента (1155).