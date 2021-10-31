Впервые с начала эпидемии: в России выявлено 40 993 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России было зафиксировано 40 993 новых случая коронавирусной инфекции. Это новый максимум, зарегистрированный в стране с начала эпидемии. За сутки полностью выздоровели 27 115 человек, 1158 пациентов скончались. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в России за последнее время существенно ускорился прирост числа вакцинированных от COVID-19.

За прошедшие сутки в России было зафиксировано 40 993 новых случая коронавирусной инфекции — это новый максимум, зарегистрированный в стране с начала пандемии.

Наибольшее число заболевших отмечено в Москве (7603), Санкт-Петербурге (3597) и Московской области (2737).

За это время полностью выздоровели 27 115 человек, 1158 пациентов скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 8 513 790. С начала пандемии в России выздоровели 7 358 539 человек, умерли 238 538.

По данным Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 209,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в России за последнее время существенно ускорился прирост числа вакцинированных от коронавируса.

«Мы видим: по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы», — заметил министр.

Он подчеркнул, что для защиты своего здоровья необходимо сделать прививку от COVID-19.

«Фраза «не успел провакцинироваться» на сегодняшний день не аргумент... Машину на техобслуживание гоняем, а собственный организм не хотим защитить — это недопустимая вещь», — приводит РИА Новости слова главы Минздрава.

В частности, Мурашко обратил внимание на рост числа пациентов с COVID-19 в возрасте до 18 лет.

Кроме того, министр отметил, что в регионах, где были введены жёсткие ограничительные меры, в том числе посещение общественных мест только по QR-кодам, темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией снизились.

«Это хороший результат. Мы однозначно сегодня должны профилактировать распространение», — заявил Мурашко.

Говоря о вакцинации от коронавируса, министр отметил, что российский препарат «Спутник Лайт» должен применяться для повторной вакцинации, а во время первичной необходимо сделать два компонента вакцины.

«Мы видим, что иммунитет, который формируется, более качественный после двух этапов вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье», — подчеркнул Мурашко.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице за последние дни темпы вакцинации от коронавируса также существенно возросли.

«Мы видим, активно возобновилась вакцинация. Объём её увеличился в четыре-пять раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений», — отметил он.

По его словам, пожилые москвичи также стали активно вакцинироваться, что «очень правильно и не может не радовать».

Вместе с тем замглавы Минздрава Сергей Глаголев напомнил, что четвёртая волна заболеваемости коронавирусом является достаточно серьёзной, и все действующие ограничения введены для защиты особенно уязвимых категорий — пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. При этом он подчеркнул, что использование поддельных сертификатов о вакцинации — «это обман самих себя, своих близких и коллег».

«Фальсификация документов, продажа поддельных QR-кодов является уголовным преступлением, и правоохранительным органам необходимо обращать огромное внимание на подобные факты, расследовать их и пресекать», — призвал он.

Между тем глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация от COVID-19 при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента.

«Дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что... иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект (усиления иммунитета от вакцинации при постковидном синдроме. — RT)», — сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

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Кроме того, говоря о причине, по которой чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов применения вакцины «Спутник V», Гинцбург высказал мнение, что если бы признание российского препарата происходило бы по результатам практического использования препарата, то процесс шёл бы быстрее.

«Прививочная кампания показала, что «Спутник V» блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса», — заявил он, отметив, что чиновники EMA и ВОЗ не желают принимать данный факт во внимание.

Также Гинцбург в качестве дополнительного препятствия назвал различия в европейском и российском законодательствах, порождающие задержки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live» также заявила, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Россию за призыв российского лидера Владимира Путина о взаимном признании вакцин.

«Это масштабный шаг вперёд», — отметила Захарова.

Владимир Путин, выступая накануне на пленарном заседании саммита G20, призвал государства ускорить процесс взаимного признания странами национальных вакцин от коронавируса и сертификатов о вакцинации. Российский лидер обратил внимание на то, что доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Причиной этого Путин назвал недобросовестную конкуренцию, протекционизм, а также неготовность ряда государств к взаимному признанию вакцин.

«Остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен: чем быстрее всё это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе — наиболее пострадавшую туристическую активность», — отметил российский лидер.