«Противоречат социальному характеру нашего государства»: в Кремле не поддержали идею штрафов за отказ от вакцинации

В 10 центрах «Мои Документы» и 10 популярных общественных местах москвичи теперь могут сдать бесплатный экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе столицы. В городе за последние две недели вдвое увеличилось число госпитализаций и в 1,5 раза — уровень заболеваемости коронавирусом. Между тем в Кремле исключили возможность введения штрафов за отказ от вакцинации. В России за последние сутки выявили 29 409 новых заболевших COVID-19, в том числе 5002 — в Москве.

С понедельника, 11 октября, в общественных местах и МФЦ в Москве заработали бесплатные пункты экспресс-тестирования на антиген к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития, руководитель столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Анастасия Ракова.

«В условиях пандемии очень важно вовремя выявлять заболевание, чтобы своевременно начать лечение и снизить возможность тяжёлого течения. Такой массовый скрининг поможет ускорить этот процесс. Также это позволит выявлять случаи бессимптомного течения коронавируса», — заявила Ракова.

Она также отметила, что положительный результат экспресс-теста не является подтверждением заболевания: «При этом у человека сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение суток человек уже получит результат, и только в случае положительного ПЦР диагноз будет считаться подтверждённым, на дом будет направлен врач, и будет начато своевременное лечение».

По её словам, ранее в рамках пилотного режима было проведено свыше 300 экспресс-тестов. По данным департамента здравоохранения, в 85% случаях результат экспресс-теста совпадает с ПЦР, а доля ложноположительных составила 2%.

Теперь же экспресс-тестирование проводится в 20 точках по всему городу — в 10 центрах госуслуг «Мои Документы» и 10 популярных общественных местах, в числе которых ГУМ и фудмолл «ДЭПО».

«Возможность сдать экспресс-тест — это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса... При раннем выявлении COVID-19 можно отложить или вовсе избежать ввод жёстких ограничений, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города», — добавили в столичном оперштабе.

Там также отметили, что в Москве в данный момент «наблюдается подъём заболеваемости» коронавирусной инфекцией. Так, за последние две недели число госпитализаций увеличилось вдвое, а количество новых случаев COVID-19 — в полтора раза.

«В такой ситуации основная задача — максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания», — говорится в сообщении.

В то же время в Кремле отметили, что вводить штрафы за отказ от вакцинации нельзя. Ранее с такой идеей выступил член-корреспондент РАН Александр Лукашёв.

«Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера — президент Путин», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«КовиВак» для пожилых

Министерство здравоохранения России разрешило проведение клинических исследований вакцины «КовиВак», разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, на добровольцах старше 60 лет.

Как следует из реестра Минздрава, в испытаниях примут участие 250 добровольцев. Они будут проводиться в НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова в Москве, Пермском государственном медицинском университете им. академика Е.А. Вагнера и медико-санитарной части №163 ФМБА в Новосибирской области.

«КовиВак» был зарегистрирован 19 февраля. Спустя месяц, 25 марта, было запущено производство цельновирионной вакцины. В середине апреля в субъекты РФ направили первые партии препарата. 7 мая Минздрав включил «КовиВак» во Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Статистика COVID-19

За минувшие сутки в РФ выявлено 29 409 случаев коронавируса, 15 460 человек полностью выздоровели, 957 пациентов скончались.

Наибольшее количество случаев COVID-19 в России зафиксировано в Москве (5002), Санкт-Петербурге (2931) и Подмосковье (2184), а также в Самарской (705), Нижегородской (658), Воронежской (633) областях, Республике Башкортостан (610), Свердловской области (565), Пермском крае (549), Ростовской области (540) и республике Крым (526).

За всё время наблюдений диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 7 804 774 человек, из них полностью выздоровели 6 873 579. Количество летальных исходов достигло 217 372.

Согласно данным Роспотребнадзора, за всё время в России выполнено свыше 197,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 484 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,47 млн человек.

По словам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, человек может перенести заболевание COVID-19 легче и быстрее, если при контакте с уже больным коронавирусом он был в маске, а после прополоскал горло, помыл руки и лицо. Таким образом в организм попадает меньшая доза инфекции.

При этом она рассказала, что заболевание коронавирусом может длиться до 28 дней, в среднем — 11 дней, при этом после 14 суток болезнь, как правило, связана с развившимися осложнениями, длительность которых может различаться.

«В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трёх месяцев, до полугода, иногда дольше», — цитирует её РИА Новости.

«Спутник V»

Накануне в Белграде состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и президента Сербии Александра Вучича. В ходе пресс-конференции по итогам встречи российский министр рассказал о ситуации со взаимным признанием сертификатов о вакцинации между РФ и странами Европы.

«Достаточно давно ведём с Европейским Союзом переговоры насчёт взаимного признания сертификатов о вакцинации. Есть самые разные причины, по которым договорённость пока ещё не достигнута. Существуют объективные основания, касающиеся выверки соответствующих процедур. Наблюдаем предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям. Наши европейские коллеги, не стесняясь, публично об этом говорят. Но в большинстве стран ЕС видим интерес к тому, чтобы мы обеспечили максимально комфортные условия для контактов между людьми. Надеюсь, здравый смысл возобладает», — сказал Лавров.

30 сентября сотрудник представительства ЕС подтвердил получение запрошенных европейской стороной документов относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации. Вдобавок, идёт согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации вакцины «Спутник V». В Кремле назвали важными переговоры между Москвой и Брюсселем по этому вопросу и выразили надежду на его скорое разрешение.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что проект по совместному производству российской вакцины от коронавируса в Сербии внесёт существенный вклад в обеспечение интересов населения этой республики.

«Продолжаем сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. Помимо поставок вакцины, оказания содействия путём направления наших специалистов, президенты в июле этого года открыли проект по совместному производству вакцины «Спутник V» в Сербии. Уверен, это станет существенным вкладом в обеспечение интересов населения нашей дружественной страны», — подчеркнул министр.

В свою очередь Вучич выразил благодарность Москве за помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

«Во время кризиса, связанного с ковидом, мы получили первый и второй компонент «Спутника V», это стало отличным показателем. Не забудем и российских врачей с техникой, которые в начале этого кризиса оказали нам помощь. Наши граждане стали намного увереннее тогда. Мы помним, кто нам помогает в трудные моменты, и никогда не забываем об этой помощи и поддержке», — заявил президент Сербии.

31 декабря 2020 года Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В начале апреля сербский институт вирусологии «Торлак» подписал с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «Генериум» соглашение о трансфере технологий производства препарата. Владимир Путин и Александр Вучич по видеосвязи дали старт производству вакцины в Сербии.