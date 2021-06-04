Путин и Вучич дали старт производству «Спутника V» в Сербии

Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич по видеосвязи дали старт производству вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.

«Для меня большая честь запустить производство вакцины «Спутник V» в Сербии», — сказал Вучич на русском языке.

Первая фаза — расфасовка — стартовала в Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде.

Ранее Вучич поблагодарил Россию и руководство страны за помощь в запуске производства препарата.

В начале апреля «Торлак» подписал с РФПИ и компанией «Генериум» соглашение о трансфере технологий производства вакцины.