Путин и Вучич дали старт производству «Спутника V» в Сербии
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«Для меня большая честь запустить производство вакцины «Спутник V» в Сербии», — сказал Вучич на русском языке.
Первая фаза — расфасовка — стартовала в Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде.
Ранее Вучич поблагодарил Россию и руководство страны за помощь в запуске производства препарата.
В начале апреля «Торлак» подписал с РФПИ и компанией «Генериум» соглашение о трансфере технологий производства вакцины.