Путин и Вучич дали старт производству «Спутника V» в Сербии

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Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич по видеосвязи дали старт производству вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.
Путин и Вучич дали старт производству «Спутника V» в Сербии
  • © Алексей Дружинин / РИА Новости

«Для меня большая честь запустить производство вакцины «Спутник V» в Сербии», — сказал Вучич на русском языке.

Первая фаза — расфасовка — стартовала в Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде.

Ранее Вучич поблагодарил Россию и руководство страны за помощь в запуске производства препарата.

В начале апреля «Торлак» подписал с РФПИ и компанией «Генериум» соглашение о трансфере технологий производства вакцины.

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