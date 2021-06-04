Вучич поблагодарил Россию за помощь в выпуске «Спутника V» в Сербии

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Сербский лидер Александр Вучич поблагодарил Россию за помощь в запуске производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.
Вучич поблагодарил Россию за помощь в выпуске «Спутника V» в Сербии
  • Reuters

«Я горд тем фактом, что нам удалось сделать эту работу. Благодарю Россию и президента (Владимира. — RT) Путина за усилия, мы и далее продолжим эти усилия», — цитирует его ТАСС.

Производство «Спутника V» на территории Сербии начнётся 4 июня.

В начале апреля сербский институт вирусологии «Торлак» подписал с Российским фондом прямых инвестиций и компанией «Генериум» соглашение о трансфере технологий производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство российской вакцины «Спутник V» на своей территории.

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