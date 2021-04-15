Сербия первой в Европе начала производить вакцину «Спутник V»

Сербский министр Ненад Попович заявил, что Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство российской вакцины «Спутник V» на своей территории.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра.

«Министр оценил (производство вакцины) как исторический момент для Сербии, которая стала первой страной в Европе, начавшей производство вакцины «Спутник V» на своей территории», — отмечает его пресс-служба.

Отмечается, что Попович встретился с представителями России, которые присутствовали при выпуске пробных партий вакцины в белградском Институте вирусологии «Торлак». Далее предстоит проверка качества выпущенного препарата, после чего Сербия начнёт самостоятельную расфасовку вакцин.

В начале апреля Сербский институт вирусологии «Торлак» подписал с Российским фондом прямых инвестиций и компанией «Генериум» соглашение о трансфере технологий производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».