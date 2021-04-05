Сербия подписала договор о трансфере технологий производства «Спутника V»

Сербский Институт вирусологии «Торлак» подписал с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «Генериум» соглашение о трансфере технологий производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр, отвечающий в сербском правительстве за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

«Институт «Торлак» сегодня подписал соглашение о трансфере технологий с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и российской фармацевтической компанией «Генериум», по которому российская сторона передаёт сербской стороне данные о процедурах и технологиях, необходимых для производства вакцины «Спутник V» в Республике Сербия», — сказал он.

По его словам, речь идёт о чувствительных и секретных данных, которыми могут обмениваться только партнёры, «имеющие огромное взаимное доверие».

Уточняется, что в текущем месяце институт произведёт три пробные серии «Спутника V». Образцы будут направлены в Россию для проверки.

Ранее сообщалось, что РФПИ и Институт «Торлак» договорились о производстве «Спутника V» в Сербии.