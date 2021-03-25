РФПИ сообщил о договорённости по производству «Спутника V» в Сербии

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт «Торлак» договорились о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.
РФПИ сообщил о договорённости по производству «Спутника V» в Сербии
  • Reuters

«РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о соглашении для производства вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии», — приводит ТАСС сообщение фонда.

Отмечается, что Сербия «станет первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V».

«В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона. Начало производства вакцины «Спутник V» на мощностях «Торлак» ожидается до мая текущего года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».

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