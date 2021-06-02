Производство «Спутника V» в Сербии начнётся 4 июня

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Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Сербии начнётся 4 июня.
Производство «Спутника V» в Сербии начнётся 4 июня
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, работа будет идти в белградском институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

«Производство вакцины «Спутник V» в институте «Торлак» начнётся в пятницу, 4 июня», — об этом сообщили в пресс-службе министра, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии, главы межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что только Россия передаёт технологии по производству вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

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