Производство «Спутника V» в Сербии начнётся 4 июня

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Сербии начнётся 4 июня.

Как сообщает ТАСС, работа будет идти в белградском институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

«Производство вакцины «Спутник V» в институте «Торлак» начнётся в пятницу, 4 июня», — об этом сообщили в пресс-службе министра, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии, главы межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что только Россия передаёт технологии по производству вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.