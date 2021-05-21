Путин заявил, что только Россия передаёт технологии по вакцинам от COVID-19

Российский лидер Владимир Путин заявил, что только Россия передаёт технологии по производству вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции президент заявил, что «Россия — единственная страна, кто передаёт технологии по вакцинам».

«Рассматривается теперь возможность развёртывания таких производств в Армении и Киргизии», — цитирует РИА Новости Путина.

В апреле сообщалось, что Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство российской вакцины «Спутник V» на своей территории.