Путин заявил, что только Россия передаёт технологии по вакцинам от COVID-19

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что только Россия передаёт технологии по производству вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин заявил, что только Россия передаёт технологии по вакцинам от COVID-19
  • © РИА Новости / Сергей Ильин

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции президент заявил, что «Россия — единственная страна, кто передаёт технологии по вакцинам». 

«Рассматривается теперь возможность развёртывания таких производств в Армении и Киргизии», — цитирует РИА Новости Путина.

В апреле сообщалось, что Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство российской вакцины «Спутник V» на своей территории.

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