Путин заявил, что только Россия передаёт технологии по вакцинам от COVID-19
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На заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции президент заявил, что «Россия — единственная страна, кто передаёт технологии по вакцинам».
«Рассматривается теперь возможность развёртывания таких производств в Армении и Киргизии», — цитирует РИА Новости Путина.
В апреле сообщалось, что Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство российской вакцины «Спутник V» на своей территории.