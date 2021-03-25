В России запущено производство вакцины «КовиВак»
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- РИА Новости
«Глава Минобрнауки России Валерий Фальков дал старт промышленному производству вакцины «КовиВак», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» сообщила, что первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.
Федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену вакцины «КовиВак» в размере 4330 рублей за упаковку.
Вакцину «КовиВак» зарегистрировали в России 20 февраля.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» сравнил вакцины от коронавируса «КовиВак» и «Спутник V».