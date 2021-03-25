В России запущено производство вакцины «КовиВак»

Производство третьей российской вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной центром им. Чумакова, запущено для гражданского оборота и в ближайшее время появится в регионах России, сообщает Минобрнауки.

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РИА Новости

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