Путин сообщил о подготовке к вводу в гражданский оборот вакцины «КовиВак»

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что вакцина от COVID-19 «КовиВак» центра имени Чумакова «готовится к вводу в гражданский оборот».
Путин сообщил о подготовке к вводу в гражданский оборот вакцины «КовиВак»
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Ещё одна вакцина — Федерального научного центра имени Чумакова — «КовиВак» готовится к вводу в гражданский оборот. Первые её партии уже произведены», — заявил президент.

20 февраля вакцину «КовиВак» зарегистрировали в России.

Директор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал в интервью RT об особенностях новой российской вакцины от COVID-19.

Ранее сообщалось, что вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» сравнил вакцины от коронавируса «КовиВак» и «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить