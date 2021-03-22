Путин сообщил о подготовке к вводу в гражданский оборот вакцины «КовиВак»

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что вакцина от COVID-19 «КовиВак» центра имени Чумакова «готовится к вводу в гражданский оборот».

«Ещё одна вакцина — Федерального научного центра имени Чумакова — «КовиВак» готовится к вводу в гражданский оборот. Первые её партии уже произведены», — заявил президент.

20 февраля вакцину «КовиВак» зарегистрировали в России.

Директор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал в интервью RT об особенностях новой российской вакцины от COVID-19.

Ранее сообщалось, что вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» сравнил вакцины от коронавируса «КовиВак» и «Спутник V».