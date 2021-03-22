Путин сообщил о подготовке к вводу в гражданский оборот вакцины «КовиВак»
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«Ещё одна вакцина — Федерального научного центра имени Чумакова — «КовиВак» готовится к вводу в гражданский оборот. Первые её партии уже произведены», — заявил президент.
20 февраля вакцину «КовиВак» зарегистрировали в России.
Директор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал в интервью RT об особенностях новой российской вакцины от COVID-19.
Ранее сообщалось, что вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» сравнил вакцины от коронавируса «КовиВак» и «Спутник V».