ФАС согласовала предельную отпускную цену вакцины центра Чумакова

Федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса центра имени Чумакова «КовиВак» в размере 4330 рублей за упаковку.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

Отмечается, что ФАС рассмотрела документы, представленные письмами Минздрава России и письмом ФГБУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», и приняла решение согласовать предельные отпускные цены на препарат «КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная)» в размере 4330 рублей».

Отмечается, что в документе говорится о двух видах упаковки препарата, в том числе с десятью ампулами в комплекте с ампульным ножом или с ампулами с кольцом излома или точкой для вскрытия.

В ФАС уточнили, что предельная отпускная цена включает в том числе логистические расходы в размере 128,85 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вакцина от COVID-19 «КовиВак» центра имени Чумакова «готовится к вводу в гражданский оборот».