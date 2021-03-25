ФАС согласовала предельную отпускную цену вакцины центра Чумакова

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Федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса центра имени Чумакова «КовиВак» в размере 4330 рублей за упаковку.
ФАС согласовала предельную отпускную цену вакцины центра Чумакова
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства. 

Отмечается, что ФАС рассмотрела документы, представленные письмами Минздрава России и письмом ФГБУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», и приняла решение согласовать предельные отпускные цены на препарат «КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная)» в размере 4330 рублей».

Отмечается, что в документе говорится о двух видах упаковки препарата, в том числе с десятью ампулами в комплекте с ампульным ножом или с ампулами с кольцом излома или точкой для вскрытия.

В ФАС уточнили, что предельная отпускная цена включает в том числе логистические расходы в размере 128,85 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вакцина от COVID-19 «КовиВак» центра имени Чумакова «готовится к вводу в гражданский оборот».

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