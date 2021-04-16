«Существенно больше 8 млн человек»: Голикова оценила темпы вакцинации в России

В России от коронавируса привились «существенно больше» 8 млн человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, объёмы вакцинации нарастают, что позволяет думать о скором снятии ограничений, связанных с пандемией. В свою очередь, глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что государство справляется со сложностями, вызванными COVID-19, успешнее других стран. Между тем в российские регионы уже отправлены первые партии третьей российской вакцины «КовиВак».

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число привившихся от коронавируса россиян «существенно больше», чем 8 млн.

«Объёмы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это даёт нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», — добавила она, призвав «очень осторожно» снимать ограничительные меры.

В свою очередь, премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил, что Россия справляется со сложностями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, успешнее, чем другие государства. Об этом он заявил в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Министерства здравоохранения.

«Распространение коронавирусной инфекции стало серьёзным испытанием для системы здравоохранения не только нашей страны, но и всего мира. России удаётся справляться с этими сложностями успешнее других стран», — сказал Мишустин.

По его словам, этого удалось добиться «во многом благодаря высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу» отечественных медиков.

Вместе с тем Минздрав отметил в сервисе «Яндекс.Карты» более 4500 мест, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Список будет дополняться.

«Для нас принципиально важно обеспечить доступность вакцинации для жителей нашей страны. Список пунктов вакцинации постоянно пополняется, новые точки будут оперативно появляться на карте. Уверен, что сервис будет востребован», — заявил замглавы Минздрава Павел Пугачёв.

AFP

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Кроме того, в субъекты Российской Федерации были отправлены первые партии вакцины «КовиВак», передает ТАСС.

«Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины «КовиВак», созданной в центре им. Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции, вчера поздно вечером были отправлены в российские регионы. Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», — сказал генеральный директора центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

Массовая вакцинация от коронавируса проводится в России с 18 января. В гражданском обороте, помимо «КовиВака», также находятся ещё две отечественные вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

В России за минувшие 24 часа выявили 8995 новых случаев коронавируса. Были выписаны 9109 пациентов, 397 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 684 148. Выздоровели 4 310 557 человек, скончались 104 795.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2476), Санкт-Петербурге (704) и Московской области (595).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 125,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 509 тыс. человек.

С 15 апреля Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня. В Роспотребнадзоре предложили обязать россиян, которые вернутся до 1 мая из этих двух стран, сдавать два ПЦР-теста на COVID-19 — в течение трёх и пяти дней с момента возвращения. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что последние четыре недели в мире отмечается «неуклонный рост» заболеваний и смертности от COVID-19. В этой связи она призвала принимать во внимание все факторы и возможные сценарии развития при планировании выезда за рубеж. По её словам, в данный момент любая зарубежная поездка сопряжена с большими рисками.

«В странах, а это касается и тех, которые традиционно являются туристическими направлениями, чётко прослеживается зависимость между распространением новых вариаций коронавируса и непосредственным всплеском заболеваемости», — пояснила Захарова.

Съедобная вакцина от COVID-19

К концу 2021 года — началу 2022 года санкт-петербургский Институт экспериментальной медицины планирует завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев. По его словам, на вкус вакцина похожа на кисломолочный продукт — ряженку.

«Мы продвигаемся вперёд очень осторожно и аккуратно, чтобы избежать ситуации, когда какой-либо новый медицинский препарат начинает восприниматься как панацея, которая спасёт человечество», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что специалисты ИЭМ обладают большим опытом разработки вакцин на основе пробиотиков, в частности, они создали препараты против гриппа, пневмококка и стрептококка.

«По оценкам специалистов, на завершение доклинических и проведение клинических исследований необходимо 200—220 млн рублей, и в настоящее время мы ищем возможности привлечения внебюджетного финансирования», — добавил Дмитриев.

Вакцина от коронавируса для животных

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность, что разработанный учреждением препарат «Спутник V» сможет защитить от коронавирусной инфекции и животных.

«Я более чем уверен, что «Спутник V» будет защищать и животных, причём хорошо, но сначала надо всё-таки людей привить», — сказал Гинцбург.

По его словам, вакцинация животных необходима также для прекращения циркуляции инфекции между ними и человеком. Он напомнил, что доклинические испытания «Спутник V» проходили на животных.

«Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже работает», — добавил директор центра Гамалеи.

РИА Новости

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31 марта Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору зарегистрировала первый и пока единственный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных под названием «Карнивак-Ков». Его разработал Федеральный центр охраны здоровья животных. Вакцину представят на X Международном ветеринарном конгрессе, который пройдёт с 20 по 23 апреля. При этом в Россельхознадзоре уже заявили о готовности производить около 10 тыс. доз в сутки. По словам замруководителя службы Константина Савенкова, интерес к вакцине уже проявили компании из США, Канады, Польши, Греции, Австрии и Сингапура.