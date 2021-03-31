Россия зарегистрировала вакцину против коронавируса для животных

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных. Массовое производство препарата может быть запущено в апреле.

Об этом заявил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Препарат называется «Карнивак-Ков», он разработан «Федеральным центром охраны здоровья животных».

Это первый и пока что единственный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных, подчеркнул замглавы ведомства.

По словам Савенкова, в клинических испытаниях вакцины, которые начались в октябре 2020 года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.

«Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о её высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», — цитирует его РИА Новости.

Савенков напомнил, что в России официально установлены два факта заражения кошек коронавирусом, при этом применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса.

Как ранее рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных.