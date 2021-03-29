Гинцбург предупредил о распространении COVID-19 среди животных

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных.

«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные», — заявил он в интервью газете «Известия».

Он также отметил, что очаги возбудителя инфекции постоянно будут окружать человека, при этом еще и эволюционировать.

Ранее. Гинцбург заявил, что случаи заболевания коронавирусом у прошедших вакцинацию одним компонентом препарата «Спутник V» редкие, а после введения второго — единичные.