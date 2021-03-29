Гинцбург предупредил о распространении COVID-19 среди животных

Короткая ссылка
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных.

«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные», — заявил он в интервью газете «Известия».

Он также отметил, что очаги возбудителя инфекции постоянно будут окружать человека, при этом еще и эволюционировать.

Ранее. Гинцбург заявил, что случаи заболевания коронавирусом у прошедших вакцинацию одним компонентом препарата «Спутник V» редкие, а после введения второго — единичные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить