Гинцбург оценил вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации
- Reuters
«В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины», — приводит РИА Новости его слова.
Гинцбург заявил, что единичные случаи инфицирования возможны у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых «после второй инъекции не завершён 21-дневный период выработки иммунитета».
Ранее в центре Гамалеи сообщили, что повторная вакцинация препаратом «Спутник V» возможна и может быть более эффективной, чем первичная.