Гинцбург оценил вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что случаи заболевания коронавирусом у прошедших вакцинацию одним компонентом препарата «Спутник V» редкие, а после введения второго — единичные.

«В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины», — приводит РИА Новости его слова.

Гинцбург заявил, что единичные случаи инфицирования возможны у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых «после второй инъекции не завершён 21-дневный период выработки иммунитета».

Ранее в центре Гамалеи сообщили, что повторная вакцинация препаратом «Спутник V» возможна и может быть более эффективной, чем первичная.